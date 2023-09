Malgré les recherches Shana, 16 ans, reste introuvable, sa famille plongée dans l'inquiétude

Depuis le samedi 16 septembre 2023 à Saint-Denis, Shana Alicalapa, 16 ans bientôt, n'a plus donné de nouvelles à sa famille et à ses proches. Partie à Saint-Louis tôt dans la matinée, la jeune fille – qui a précisé à son père être arrivée sur place – n'a plus donné signe de vie . Des témoins l'ont aperçue, son téléphone a borné puis s'est éteint. Son père a décidé de se rendre lui-même sur place à Saint-Louis ce mercredi pour tenter de percer le secret de la disparition de sa fille. La police poursuit son enquête.

Ce mercredi 20 septembre, Mickaël Alicalapa, son père, s'est rendu dans le sud pour retracer le chemin de sa fille et espérer la retrouver. "Pour l'instant on est toujours au point zéro. Mais on attend le retour des enquêteurs pour en savoir plus", confie-t-il.

Selon les témoignages qu'il a pu recueillir après le relai de la disparition, "des gens ont vu ma fille avec deux autres filles à Saint-Louis et Saint-Pierre".

Une présence que l'enquête de police et le bornage du téléphone a confirmé. En effet Shana était bien le samedi 16 septembre à Saint-Louis, avant d'aller sur Saint-Pierre.

Mais depuis… plus de nouvelles. "On n'arrive pas à l'avoir et de toute façon son téléphone est éteint."

Côté police, l'enquête de la brigade des mineurs et du service territorial de la police judiciaire suit son cours. Après avoir retracé le téléphone, les enquêteurs s'attèlent à visionner les caméras de vidéosurveillance pour essayer de suivre sa trace.

Pour son père, la fugue est à écarter. "J'ai bien réfléchi et c'est pratiquement impossible. Elle m'a demandé pour aller chez une copine et j'avais dit oui. Après elle n'avait qu'un petit sac pour le week-end et pas d'argent sur elle."

De plus, "ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas répondre, elle qui est tout le temps sur son téléphone".

La jeune adolescente, Shana, 16 ans, portait un jogging noir, un pull à capuche blanc, des baskets noires Nike et un sac à dos lors de son départ du domicile familial.

Elle mesure 1m35.

Si vous l'apercevez, contactez son père au 06.92.69.07.51 ou alors contactez la police au 17.

