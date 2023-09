Shana, 16 ans, est portée disparue depuis ce samedi 16 septembre

Depuis ce samedi 16 septembre 2023, Shana Alicalapa, 16 ans, a disparu. Partie de Saint-Denis à 7h05 du matin pour rejoindre "une copine" en direction de Saint-Louis, la jeune adolescente ne donne plus de nouvelle à ses proches. Sa famille, sa tante et son père lance un appel à témoins. La brigade de police des mineurs de Saint-Denis est en charge de l'affaire.

Contacté par Imaz Press, son père Mickaël a expliqué "ma fille a décollé le matin en me donnant le prénom de sa copine mais sans me donner l'adresse. Une heure après environ elle m'a envoyé un texte pour me dire qu'elle était arrivée". Toutefois, la jeune adolescente n'a jamais donné l'adresse de destination à son père.

Sa maman l'appelle, pas de réponse, son père l'appelle, pas de réponse, ses proches idem. "La maman a seulement reçu un texto pour nous dire qu'elle avait un problème de téléphone."

Alors qu'ils espéraient revoir leur fille, ce dimanche 17 septembre 2023, le père de famille s'est rendu au commissariat Malartic à Saint-Denis pour alerter sur la disparition de sa fille.

La brigade des mineurs de Saint-Denis est donc en charge de cette affaire.

La jeune adolescente, Shana, 16 ans, portait un jogging noir, un pull à capuche blanc, des baskets noires Nike et un sac à dos lors de son départ du domicile familial.

Elle mesure 1m35.

Si vous l'apercevez, contactez son père au 06.92.69.07.51 ou alors contactez la police au 17.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com