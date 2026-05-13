Le Tampon : le ti-père de l'enfant d'un an violenté, placé en détention provisoire

Ce mercredi 13 mai 2026, le beau-père, soupçonné d'avoir violenté l'enfant de sa compagne âgé d'un an a été placé en détention provisoire. Le mis en cause a été déféré devant le parquet de Saint-Pierre pour des faits de : "récidive de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et récidive de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par un conjoint", indique la procureure par intérim. Il sera convoqué vendredi en comparution immédiate. Ce dimanche 10 mai, l'homme avait été placé en garde après avoir frappé l'enfant dans le quartier de Trois Mares au Tampon (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le parquet de Saint-Pierre indique ce mardi que, "sur décision du juge des enfants, le mineur a été placé et pris en charge" et "n’est désormais plus en danger".

"Les investigations se poursuivent notamment dans l’attente des conclusions du certificat médical", conclut le parquet.

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