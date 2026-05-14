À retenir ce soir : baby-sitter mis en examen, à bord d'une voiture volée avec quatre enfants, RN2 à Saint-Benoît, pédocriminel piégé et un enfant et sa mère agressés

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 14 mai 2026 : - Un baby-sitter mis en examen pour viols ou agressions sexuelles sur une vingtaine d’enfants - Refus d'obtempérer : il prend la fuite avec quatre enfants à bord d'un véhicule volé, le conducteur placé en détention provisoire - RN2 à Saint-Benoît : le projet d'aménagement déclaré d’utilité publique, la Région autorisée à acquérir les terrains à l'amiable ou par expropriation - [Vidéo] Un pédocriminel piégé en direct par une fausse adolescente - Saint-Denis : un enfant de trois ans et sa mère agressés, un homme armé d'un sabre placé en garde à vue

Fiché pour des agressions sexuelles, il continuait à garder des enfants, dont 18 sont susceptibles d’avoir été agressés sexuellement en deux ans: un babysitter a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué mercredi le parquet de Lille.

Interpellé à Saint-Paul pour refus d'obtempérer, à bord d'un fourgon signalé volé et quatre enfants âgés de 1 à 6 ans, installés à l’arrière, un conducteur a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement. Le jeudi 7 mai 2026, en centre-ville de Saint-Pierre, un gendarme repère ce véhicule volé. Tentant d'intervenir, l'automobiliste prend la fuite. Près de 30 gendarmes sont mobilisés pour l'interpeller. Le conducteur, sans permis, était déjà recherché pour plusieurs faits de vols. Il encourt jusqu’à 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende.

Par un arrêté préfectoral publié ce mercredi 13 mai 2026, le préfet de La Réunion a déclaré, d'utilité publique, les acquisitions et travaux nécessaires au projet d'aménagement de la route nationale 2 (RN2) entre l'échangeur Bourbier et le giratoire des Plaines sur le territoire de la commune de Saint-Benoît. Le Conseil régional est donc autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération.

Une enquête a été ouverte contre un ancien professeur de sport de Haute-Saône déjà condamné en 2025 pour détention d'images pédopornographiques, après qu'il a été piégé sur Internet par un vidéaste traquant les pédocriminels, a indiqué mercredi le parquet de Vesoul.

Un enfant de trois ans et sa mère ont été blessés au cours d’une altercation ce jeudi 14 mai 2026 au Chaudron (Saint-Denis). Soupçonné d’être à l’origine des coups, le compagnon de la mère de famille a été placé en garde à vue au commissariat Malartic à Saint-Denis. Lors de son interpellation par la brigade anticriminalité (BAC), l'homme était porteur d'un sabre. La mère et l'enfant ont été transportés au CHU Nord.