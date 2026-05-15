Saint-Denis : 250 dionysiens reçoivent leur chèque "Coup de pouce" pour faire face à l'inflation

Ce vendredi 15 mai 2026, la ville de Saint-Denis a procédé à la première distribution des chèques "Coup de pouce" destinés aux travailleurs les plus modestes de la ville. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Nous ne mettons pas cet argent dans les caisses de la SRPP. C'est un chèque qui vient aider à acheter à manger" lance la maire de la ville Ericka Bareigts.

Ce vendredi 15 mai, les premiers bénéficiaires se sont déplacés en mairie afin de recevoir un chèque d'une valeur de 20 euros à utiliser sur l'achat de denrées alimentaires. Un public qui ne fait pas partie des personnes accompagnées par le CCAS de la ville.

Ericka Bareigts explique : "J'ai noté que parmi les travailleurs qui sont venus, il y avait des aides à domicile. Et donc c'est un vrai sujet derrière. Nous on cible les personnes en particulier, on cible vraiment ces personnes qui travaillent et qui arrivent à être sanctionnées de façon injuste et forte par rapport à la hausse du carburant".

Elle ajoute : "Notre raisonnement, c'est de dire que le plein a augmenté du fait de la guerre, mais aussi, on le dit, d'un non-geste. Parce que les vendeurs de carburant auraient pu faire un vrai geste. Pour ces grandes compagnies internationales, les 40 euros que nous faisons, c'était à eux de le faire au final". Écoutez.

- Un "coup de pouce" de 40 euros -

Concrètement, la ville prévoit une aide alimentaire de 40 euros sur deux mois, destinée aux travailleurs modestes. "Deux fois 20 euros sur deux mois pour contribuer au pouvoir d’achat des familles", précise Ericka Bareigts. Regardez.

Cette mesure, qui pourrait concerner environ 5.000 bénéficiaires, sera mise en œuvre par le CCAS, avec un élargissement exceptionnel des critères d’éligibilité. "Nous allons changer le plafond exprès pour cette aide-là, pour que des travailleurs qui n’ont habituellement pas accès aux aides puissent en bénéficier", souligne-t-elle.

- Une demande à faire en ligne -

Pour bénéficier de cette aide il faut être domicilié·e à Saint-Denis. Avoir un emploi avec un salaire ne dépassant pas le SMIC net

Être détenteur·rice d’un véhicule particulier à moteur (hors électrique)

Pièces à fournir :

Carte d’identité ou passeport

Carte grise à votre nom

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Dernier bulletin de salaire

Ce dossier est à envoyer à l'adresse suivante [email protected]

www.imazpress.com / [email protected]