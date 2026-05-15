[Photos-Vidéo] Ultra Terrestre : Louis Calais en tête de la course

Ils sont plusieurs milliers à arpenter les sentiers de La Réunion pour ce deuxième jour de l'Ultra Trail des Géants. quelques 300 coureurs dans l'épreuve reine, l'Ultra Terrestre de 224 kilomètres. En tête ce vendredi 15 mai 2026, Louis Calais (dossard 3). La première féminine est Marjory Coustaroux. En tout, huit épreuves composent ce rendez-vous sportif international du trail. Si le premier de la plus grosse course est attendu ce soir à la Redoute (Saint-Denis), tous ont jusqu'à dimanche pour arriver... jusqu'à 16 heures (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Louis Calais a pointé à 9h37 au stade Guillaume Adolphe à La Possession. Regardez.

Loins derrière lui, Jonathan Schindler et le quadruple vainqueur de la Diagonale des Fous, François D'Haene.

Martin Perrier, l'un des coureurs très attendu de la compétition et arrivé 2ème de l'Ultra Terrestre en 2025 a abandonné à Cilaos.

Ils s'affrontent sur l'Ultra Terrestre, l'épreuve reine de l'Ultra Trail des Géants. 224 km, 14.325 mètres de dénivelé positif, jusqu'à 82 heures de course non-stop.

Le départ s'est fait ce jeudi 14 mai à 6 heures de Saint-Philippe.

Le premier à arriver à la Redoute est attendu en fin d'après-midi de ce vendredi 15 mai 2026. Le dernier devra lui atteindre la ligne d'arrivée avant 16 heures le dimanche 17 mai.

- L'Ultra Trail des Géants (174 km) -

Autre course en cours, l'Ultra Trail des Géants. Le départ a été donné à 13 heures de Basse Vallée (Saint-Philippe). Passant par le volcan, Grand Bassin, Mafate, et le Maïdo, la course se fait en solo ou en relais avec six équipiers.

Avec autant de kilomètres à parcourir que la Diagonale des Fous, l'épreuve qui a donné son nom à l'événement donnera du fil à retordre aux traileurs avec ses 10.860 mètres de dénivelé positif.

Les coureurs ont jusqu'à dimanche, 13 heures, au stade de la Redoute.

- Le Speed'Goat -

Depuis le Champ de Foire de la Plaine des Cafres et sur 128 kilomètres, les traileurs s’élancent ce 15 mai à 14 heures sur un parcours aussi technique que spectaculaire. Une course peu évidente à réaliser selon les experts.

La barrière horaire de l'arrivée est fixée à 16 heures ce dimanche 17 mai 2026.

- Le Mégatrail de l'ouest -

Le départ de cette course se fera à 7 heures ce samedi 16 mai du parking du Belvédère au Maïdo, l’un des panoramas les plus spectaculaires de l’ile à 2.300 mètres d’altitude.

Un parcours de 85 km et 3.450 m de dénivelé positif à travers les reliefs sauvages de l’ouest réunionnais.

Les traileurs ont jusqu'à 14 heures ce dimanche pour arriver à la Redoute.

- Le trail des pétrels -

Le départ sera donné à 5 heures du stade Roland Robert à La Possession ce 16 mai. Un trail de 46 kilomètres et 2.324 mètres de dénivelé positif dans les jambes.

Les coureurs découvrent un parcours rythmé, rapide et technique, alternant montées rapides, sentiers forestiers et descentes dynamiques.

Ils auront jusqu'à 15 heures pour terminer la course.

Julien Dalleau, ancien infiltré pour Imaz Press lors du Trail de Bourbon en 2023 (Grand Raid), a décidé cette année de se lancer sur l'UTOI, dans le Trail des Pétrels.

- Le Trail du Colorado -

Nouveauté de cette année, le Trail du Colorado. Un format de 27 kilomètres et 1.064 mètres de dénivelé positif. Une course rapide et technique.

Le départ se fera du stade de football de la Montagne avec une arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis.

Pour l’Ultra Terrestre, l’Ultra Trail des Géants (solo) et la Speed Goat uniquement, le port d’une balise GPS à tout moment de la course est obligatoire tout au long du parcours.

Qui succèdera à Fabrice Payet, vainqueur historique de la 1ère édition de l'Ultra Trail des Géants en 26h41 en 2024 et à Robin Coinus, premier vainqueur de l'histoire de l'Ultra Terrestre en 39h47 ? Réponse dans quelques heures...

La cérémonie de remise des récompenses se déroulera pour toutes les courses, ce dimanche.

- 10h30 : le Trail des Pétrels

- 11h00 : le Trail du Colorado

- 11h30 : le RELAIS de l’Ultra Trail des Géants

- 12h00 : le RELAIS du Méga Trail de l’Ouest

- 13h00 : Discours des officiels et des instances locales

- 14h15 : le Méga Trail de l’Ouest

- 15h00 : l’Ultra Trail des Géants (solo) et de la Speed’Goat

- 15h30 : l’Ultra Terrestre

La course est à suivre en live ici.

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