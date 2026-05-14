Khan : dans ses œuvres pop, l'artiste-peintre se livre avec énergie et passion

Il s'appelle Khan et est artiste-peintre à La Réunion. Septuagénaire à l'inspiration continue, cet autodidacte installé dans l'île depuis 1959 aime faire danser ses pinceaux et couteaux au rythme de son énergie. Entre inspiration orientale et asiatique, il mêle la couleur à la perfection, tout en simplicité. Il se livre pour Imaz Press (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L'ariste-peintre, caché derrière ses lunettes noires préfère ne pas dévoiler son vrai nom. Non. Khan conserve son identité et se livre sur le choix de son pseudo. "Mes ancêtres étaient Ottoman et Khan vient de là-bas", dit-il.

- Le ressenti du peinture Khan mis sur la toile -

Depuis une vingtaine d'année, l'homme de 74 ans s'est mis à peindre. "Soit je suis inspiré ou pas quand je peins et dès lors que je trouve quelque chose d'intéressant alors je ne touche plus. Cela donne du caractère à la peinture", livre l'artiste. "La peinture c'est un moment de puissance, de joie."

"Des fois j'ai trop d'inspiration, ça déborde alors j'essaye de me contenir", confie Khan.

"Je peux peindre en écoutant de la musique classique ou les Beatles qui m'inspire. Je peux peintre à trois heures du matin, m'arrêter et reprendre", lance Khan.

Sa peinture à l'acrylique se mêle aux effets de couteau et aux collages de photos. "Je trouve cela fort et cela me fait ressentir quelque chose", confie Khan.

Des peintures abstraites que l'artiste définit dans l'esprit de pop-culture, à l'image des œuvres d'Andy Wharol.

- Un art inspiré par l'Orient, le Japon et la mixité de La Réunion -

Ses inspirations, l'Orient de ses origines et le Japon. "Dans ces deux univers c'est la couleur qui ressort", explique-t-il.

"Je me suis inspiré du concept Guyen, cette beauté que l'on peut ressentir dans l'art, même si cette beauté au sens littéral du terme n'existe pas (subjectif)", dit-il.

"Dans l'art japonais, ce que j'aime, c'est le concept où l'on enlève qui se veut être beau car c'est dans la simplicité que je me retrouve. C'est très zen, très apaisant", confie Khan.

Vivant à la Réunion depuis 1959, "l'identité et l'explosion de couleur" du métissage l'inspirent. "C'est mon île, ce que j'aime, c'est tout…" "Je ne peux pas rester insensible à cette beauté", déclare le peintre.

- L'envie d'exposer ses œuvres au grand public -

Depuis une dizaine d'année, Khan a lancé son site et vend ses œuvres par le bouche-à-oreille. "Je vends mes tableaux dans un cercle fermé de collectionneurs à l'étranger", explique le peintre.

"Je n'ai jamais d'exposition. Ce sont des personnes que je connais qui en parle et petit à petit les gens, même à l'international, achètent les œuvres", explique Khan.

À l'avenir, l'artiste-peintre Khan ne se refuse pas d'exposer ses œuvres à La Réunion et dans le monde. Comme il le dit, "qui ne tente rien n'a rien".

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