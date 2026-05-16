Contrats PEC : un système bancal mis en place par l'État pour masquer la précarité et les inégalités avec l'Hexagone

Alors que l’État met en avant une réforme des dotations destinée à mieux prendre en compte les réalités ultramarines, la baisse annoncée des contrats PEC à La Réunion arrive comme une contradiction. Les collectivités d’Outre-mer continuent en effet d’assumer des charges supérieures à celles de l’Hexagone avec des moyens largement inférieurs, et doivent désormais faire autant...avec moins. Et si les contrats PEC ne constituent que des emplois à court-terme qui masquent la précarité plutôt que de la résoudre, ils restent essentiels pour pallier les manquements de l'Etat.

Avec seulement 4.000 contrats PEC maintenus à La Réunion en 2026, cette réduction drastique inquiète élus locaux, syndicats et associations, tant ces contrats sont devenus indispensables au fonctionnement quotidien des communes ultramarines.

Derrière le débat sur les emplois aidés se cache une question beaucoup plus large : celle du sous-financement chronique des collectivités d’Outre-mer.

Dans un communiqué publié le 11 mai, l’Association des communes et collectivités d’Outre-mer (ACCD’OM) reconnaît certes plusieurs avancées dans le nouveau décret relatif aux dotations de l’État.

L’association salue notamment "la reconnaissance explicite des collectivités ultramarines dans plusieurs dispositifs financiers nationaux" ainsi qu’"une meilleure prise en compte des réalités institutionnelles propres aux territoires d’Outre-mer". En 2026, en moyenne, l'État consacre 259,86 euros par habitant aux communes de l'île, contre 174,76 euros au niveau national.

Cet écart "témoigne de la prise en compte des charges spécifiques à notre territoire et de la dynamique de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), qui progresse de + 5,1 % cette année", affirme l'Etat.

L’ACCD’OM souligne également que l’intégration des réseaux électriques ultramarins dans certains mécanismes de compensation constitue enfin une reconnaissance des contraintes spécifiques des territoires exposés aux cyclones, aux coupures majeures et aux dégradations d’infrastructures.

Mais pour les élus ultramarins, ces avancées restent largement insuffisantes face à la réalité budgétaire.

"Ces ajustements demeurent essentiellement techniques et ne répondent pas pleinement à la situation financière préoccupante de nombreuses collectivités ultramarines", avertit l’ACCD’OM. L’association rappelle que les communes d’Outre-mer continuent de subir "des charges de fonctionnement largement supérieures à la moyenne nationale", "des coûts d’investissement fortement majorés" ainsi qu’"une explosion des dépenses énergétiques".

- Pallier les manquements de l'Etat -

Le constat est connu depuis des années : construire une école, entretenir une voirie, gérer un réseau d’eau ou assurer les services publics coûte bien plus cher dans les territoires ultramarins qu’en Hexagone.

L’insularité, l’éloignement, les coûts d’importation, la vulnérabilité climatique et la faiblesse des bases fiscales locales pèsent lourdement sur les finances des communes.

Pourtant, les mécanismes nationaux de calcul des dotations restent encore largement bâtis à partir de critères hexagonaux.

L’ACCD’OM dénonce ainsi des dispositifs qui ne prennent pas suffisamment en compte "le coût réel de l’insularité", "les contraintes géographiques", "la vulnérabilité climatique" ou encore "les besoins en rattrapage infrastructurel".

Résultat : les collectivités ultramarines doivent souvent assurer davantage avec moins. Et c’est précisément ce déséquilibre qui explique la dépendance croissante aux contrats PEC, comme souligné par les maires dès la baisse annoncée du nombre de contrats.

À La Réunion comme dans d’autres territoires ultramarins, ces emplois aidés sont devenus un outil de compensation budgétaire. Les communes les utilisent pour maintenir des services essentiels dans les écoles, les services techniques, l’animation, la médiation sociale ou l’accompagnement des publics fragiles. Autrement dit, les PEC pallient progressivement les insuffisances structurelles des dotations de l’État.

Même constat pour les associations, qui s'appuient fortement sur les emplois PEC pour fonctionner. Des associations, qui, historiquement, existent justement pour pallier les manquements de l'Etat en matière sociale...

"Le secteur associatif réunionnais, déjà fragilisé par l’augmentation des coûts de fonctionnement, risque de subir des suppressions de postes, une réduction des actions menées auprès des habitants, voire la disparition de certaines structures", souligne d'ailleurs le Mouvement Associatif.

- Un système qui atteint ses limites -

Dans une tribune publiée ce vendredi 15 mai, l’intersyndicale dénonce un système qui entretient la précarité depuis des décennies. "Derrière chaque changement de sigle, TUC, CES, CUI ou PEC, la réalité reste la même : des travailleurs maintenus dans la précarité", écrivent les syndicats.

Même constat du côté de la FSU Territoriale, qui réclame dans une autre tribune "des titularisations, pas des contrats précaires". Le syndicat estime que les collectivités ne peuvent plus fonctionner durablement grâce à des emplois temporaires financés au gré des arbitrages budgétaires nationaux.

Ces critiques mettent en lumière un paradoxe devenu central dans les Outre-mer : l’État reconnaît progressivement les spécificités territoriales ultramarines, mais sans engager de véritable rééquilibrage financier.

Les collectivités locales continuent donc de combler les manques à travers des dispositifs précaires, transformés au fil du temps en variable d’ajustement social.

Or la réduction annoncée des PEC intervient dans un contexte déjà marqué par une forte tension budgétaire. Entre inflation, hausse des coûts énergétiques, retard d’infrastructures et explosion des besoins sociaux, de nombreuses communes ultramarines alertent sur leur incapacité à absorber de nouvelles charges.

Pour les élus locaux, le sujet dépasse la seule question des contrats aidés : c’est toute la logique des dotations de l’État qui est remise en cause.

Les Outre-mer demandent depuis des années que l’égalité républicaine cesse d’être calculée à partir de standards hexagonaux inadaptés à leurs réalités. Comme le résume l’ACCD’OM, les collectivités ultramarines "ne demandent pas un traitement d’exception, mais une égalité réelle tenant compte des contraintes objectives de leurs territoires".

En réduisant les PEC tout en maintenant des dotations jugées insuffisantes, l’État prend le risque d’aggraver encore la fragilité financière et sociale des communes ultramarines. Le tout en l'annonçant après que les budgets communaux de l'année ont déjà été votés.

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