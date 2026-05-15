Un vrai travail, un vrai salaire pour vivre dignement !

Le préfet annonce une nouvelle baisse des contrats PEC dans les collectivités locales. C’est une attaque de plus contre l’emploi, contre la jeunesse et contre l’ensemble des travailleurs de La Réunion. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L’intersyndicale rappelle que les contrats aidés ne peuvent constituer une solution durable à la crise de l’emploi à La Réunion. Depuis des années, l’État comme les collectivités utilisent ces dispositifs précaires pour répondre à des besoins permanents dans les écoles, les services techniques, l’animation, l’accompagnement social ou encore l’entretien des équipements publics.

La responsabilité est collective.

On ne peut pas dénoncer aujourd’hui la baisse des PEC sans reconnaître qu’ils sont devenus, au fil du temps, un mode de gestion de la précarité dans les collectivités locales.

Derrière chaque changement de sigle - TUC, CES, CUI, PEC - la réalité reste la même : des travailleurs maintenus dans l’instabilité, sans perspective d’emploi durable ni véritable reconnaissance professionnelle.

L’intersyndicale refuse que les travailleurs servent une nouvelle fois de variable d’ajustement entre l’État et les collectivités.

Les besoins dans les communes et les services publics sont réels et permanents. Ils doivent donc être couverts par de véritables emplois statutaires, correctement rémunérés, avec des droits, des garanties et des perspectives.

L’intersyndicale appelle l’État, les collectivités et l’ensemble des décideurs publics à ouvrir sans délai de véritables discussions sur :

• la création d’emplois pérennes ;

• la titularisation des personnels occupant des fonctions permanentes ;

• le financement durable des services publics à La Réunion ;

• un véritable plan de lutte contre le chômage et la précarité.

La population réunionnaise ne peut plus être condamnée aux contrats temporaires et à l’incertitude permanente.