Parcours Emploi Compétences (PEC) : une décision aux conséquences alarmantes pour La Réunion

La récente décision de l’État de réduire fortement le nombre de Parcours Emploi Compétences (PEC) suscite une profonde inquiétude au sein du tissu associatif réunionnais, dont les budgets 2026 déjà bien entamés n’avaient pas prévu une telle réduction. (Photo d'illistration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette orientation budgétaire intervient dans un contexte local marqué par un chômage structurel élevé, une précarité persistante et une augmentation constante des besoins sociaux de la population.

À La Réunion, les PEC ne sont pas un simple dispositif administratif : ils constituent un levier essentiel de cohésion sociale, de maintien des services de proximité et d’insertion professionnelle.

Ils contribuent notamment à l’encadrement des enfants dans les écoles et les activités périscolaires, à l’entretien des espaces publics et à l’amélioration du cadre de vie, aux actions de solidarité et d’accompagnement des publics les plus vulnérables, au maintien du lien social dans les quartiers et les territoires.

La baisse du nombre de contrats, associée à la diminution des taux de prise en charge et de la durée des contrats, menace directement les communes, les associations et des milliers de familles réunionnaises.

- Préserver l’avenir professionnel des Réunionnais -

Le secteur associatif réunionnais, déjà fragilisé par l’augmentation des coûts de fonctionnement, risque de subir des suppressions de postes, une réduction des actions menées auprès des habitants, voire la disparition de certaines structures.

Pourtant, le monde associatif représente un acteur majeur du territoire : il regroupe 11,7 % des salariés du secteur privé à La Réunion, contre 9 % au niveau national.

Face à cette situation préoccupante, le Mouvement Associatif de La Réunion demande :

Le maintien d’un volume de PEC adapté aux besoins du territoire ;

La réévaluation des durées et des taux de prise en charge financière par l’Etat;

L'ouverture d’une véritable concertation avec les collectivités locales et les représentants du secteur associatif.

L’application uniforme de mesures budgétaires nationales ne peut ignorer les profondes disparités économiques et sociales qui existent entre La Réunion et l’Hexagone.

Le Mouvement Associatif de La Réunion reste pleinement mobilisé pour défendre les services essentiels, soutenir l’action associative et préserver l’avenir professionnel de milliers de Réunionnaises et Réunionnais.