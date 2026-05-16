Nouvelle plainte contre Patrick Bruel, accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament

Déjà visé par trois enquêtes en France et en Belgique, le chanteur et comédien Patrick Bruel est désormais accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament, qui a annoncé vendredi avoir porté plainte pour des faits qui seraient survenus quand elle était adolescente et que l'artiste conteste.

"J'ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol", a écrit Flavie Flament, 51 ans, dans un message sur Instagram.

L'animatrice télé et radio avait déjà témoigné, sous un pseudonyme, auprès du site d'information Mediapart, à l'origine de la publication de nombreux témoignages de femmes affirmant avoir été victimes de l'artiste.

Flavie Flament s'est dite "révoltée" en lisant ces récits parus en mars, expliquant avoir décelé des "similitudes" avec les faits dont elle accuse Patrick Bruel, 67 ans, selon Mediapart.

Interrogés par l'AFP, les avocats de ce dernier ont récusé tout viol. Leur client assure qu'il n'a "jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport" sexuel, ont rapporté Mes Christophe Ingrain et Céline Lasek.

"Patrick Bruel a rencontré Flavie Flament dans les années 90, ils ont eu une relation épisodique à l'époque. Leurs échanges ont toujours été amicaux depuis", ont-ils ajouté.

Dans sa plainte révélée par Mediapart, Flavie Flament accuse Patrick Bruel de l’avoir violée en 1991, chez lui, alors qu’elle avait 16 ans, et se dit convaincue d'avoir été droguée.

"Nous attendons du tribunal judiciaire la désignation d'un juge d'instruction dans les meilleurs délais", a déclaré son avocate, Me Corinne Herrmann, à l'AFP. "C'est à la justice de vérifier si l'ensemble des faits dénoncés" par les plaignantes "sont démontrés ou pas, et à ce moment là elle pourra se prononcer sur la prescription", a-t-elle ajouté.

Patrick Bruel avait déjà assuré à l'AFP, le 18 mars par la voix de Me Christophe Ingrain, n'avoir "jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel". Il n'a "jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel", selon son conseil.

En France, l'interprète de "Alors regarde", "Casser la voix" et "Place des grands hommes" fait l'objet d'investigations pour deux plaintes.

L'une est instruite à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour viol en marge d'un festival de cinéma en octobre 2012. L'autre a été déposée en mars à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle. Ces derniers faits, dénoncés par une responsable de la promotion des films français à l'étranger, remonteraient à 1997, au Mexique.

Mercredi, la Fondation des femmes a annoncé le dépôt de deux autres plaintes avec constitution de partie civile, au parquet de Nanterre, "pour agression sexuelle et pour tentative de viol". Ces deux femmes avaient déjà porté plainte en 2019 et 2020, et demandent désormais l'ouverture d'une information judiciaire, a précisé l'association.

Une enquête judiciaire a également été ouverte en Belgique, après une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles.

- Pétition contre sa tournée -

Flavie Flament avait révélé il y a dix ans avoir été violée par le photographe David Hamilton, près de 30 ans auparavant, un délai trop long pour que la plainte soit instruite. Ce dernier avait nié les faits, et avait été retrouvé mort peu après, à son domicile parisien, la piste d'un suicide étant privilégiée.

L'animatrice avait ensuite conduit avec un magistrat une mission pour essayer de faire avancer le sujet de la prescription.

Patrick Bruel se produit actuellement dans une pièce de Samuel Benchetrit, au Théâtre Edouard VII à Paris. En parallèle, il doit revêtir son costume de chanteur pour une nouvelle tournée, sur 58 dates en France, Belgique, Suisse et Québec, du 16 juin au Cirque d'Hiver jusqu'à décembre.

Mais une pétition, signée par des organisations et militantes féministes - dont les actrices Anna Mouglalis, Corinne Masiero et Anouk Grinberg -, demande à faire "annuler la célébration d'un agresseur présumé et à soutenir ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole."

Déjà, le 10 mai, des dizaines de personnes ont manifesté devant un hôtel de luxe appartenant à Patrick Bruel à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). Il s'agit d'"un avant-goût des mobilisations de la tournée à venir", a écrit sur Instagram le collectif "Salon Féministe", à l'initiative du rassemblement.

AFP