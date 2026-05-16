Vol French Bee retardé : près de 300 passagers bloqués à l'aéroport après un incident technique

Mésaventure pour les voyageurs d'un vol Réunion-Paris de la compagnie French Bee. Programmé à 12h20 ce vendredi 15 mai 2026, près de 300 passagers attendent toujours de pouvoir décoller de l'aéroport Roland-Garros après le report de leur vol. Des témoignages évoquent une situation chaotique et des informations floues. Contactée par Imaz Press, French Bee confirme un incident sur l'un de ses appareils et assure que "les équipes techniques sont mobilisées afin de procéder aux vérifications et interventions afin d’assurer la continuité du programme de vols" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Un incident est intervenu sur un vol French Bee ce vendredi à son arrivée à La Réunion. Un problème d'ouverture de la soute à bagage. "Cet incident a eu pour effet de retarder l'ouverture de la soute à bagages", précise la compagnie aérienne.

French Bee précise que "les équipes sont actuellement mobilisées afin de procéder aux vérifications et interventions dans les meilleurs délais afin d’assurer la continuité du programme de vols".

Des vols, qui, selon les témoignages de passagers, ont été annulés puis retardés. Près de 300 voyageurs sont concernés.

- Un vol French Bee retardé, des passagers agacés -

En attente de leur avion à l'aéroport Roland-Garros, les passagers regrettent l'accompagnement de la compagnie. Certains déplorent le fait d'avoir dû payer leur hôtel et leur taxis vendredi soir - la compagnie leur ayant précisé les rembourser par la suite - tandis que d'autres ont passé la nuit dans la salle d'embarquement.

La compagnie "French Bee regrette les désagréments occasionnés par ce retard". Elle rappelle "que la sécurité des opérations demeure sa priorité absolue, dans le strict respect des procédures applicables".

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