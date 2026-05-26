Manon Aubry à La Région : les fonds européens alloués à l'agriculture au centre des échanges avec Huguette Bello

Après une visite sur une exploitation agricole ce lundi 25 mai, c’est à la pyramide inversée que Manon Aubry avait rendez-vous ce mardi pour échanger avec la présidente de région, Huguette Bello. Au cœur des échanges, il était encore une fois question d’agriculture et des fonds alloués par l’Europe via le dispositif POSEI aux agriculteurs réunionnais (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le régime POSEI vise à soutenir les régions ultrapériphériques confrontées à l’éloignement, à l’insularité ou à des conditions climatiques difficiles.

"C’est une rencontre qui nous enrichit et nous permet de donner des informations aux Réunionnais" affirme Huguette Bello .

La présidente de Région insiste : "Le POSEI existe depuis plus de 20 ans, comment se fait-il que la Commission européenne s’oppose à ce POSEI ? Le travail fait par Manon Aubry et Younous Omarjee a permis d'en doubler le budget".

Huguette Bello ajoute : "Nous voudrions aussi que le Conseil, qui est composé de chefs d'États européens, que notamment le Premier ministre espagnol, le Portugal et la France, fassent du leur pour faire pression sur Van Der Leyen, sur la Commission, pour que les 7,33 milliards d'euros soient une réalité. Mais il y a de la résistance quant à cela".

Manon Aubry qui découvre l'île, assure qu'il est bénéfique d'être sur le territoire pour travailler certains dossiers : "je trouve cela bien de venir à l'écart d'une campagne européenne, précisément pour travailler les dossiers. C'est en lien avec la défense de ces fonds que j'ai souhaité venir répondre à l'invitation d'Huguette Bello qui datait d'un certain temps, c'est la première et loin d'être la dernière, vous allez me revoir." Écoutez.

- "Nous avons réussi une première fois, nous allons le réussir une deuxième fois" -

Également présent, Younous Omarjee, Vice-Président du Parlement européen, accompagnait la co-Présidente du groupe de la Gauche au Parlement européen.

Lors de cette réunion avec Huguette Bello les élus européens ont évoqués les dossiers qu'ils défendent : "Le travail qui est engagé actuellement au Parlement européen, globalement pour sauver les enveloppes (pour les régions ultrapériphériques, et tout spécifiquement pour la Réunion). "

"Les agriculteurs savent que le Poseil avait déjà été menacé une première fois, de mémoire, en 2013. Eh bien, je pense que ce que nous avons réussi une première fois, nous allons le réussir une deuxième fois" affirme Younous Omarjee.

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