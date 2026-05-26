[Photos] Le Port : décès d'un passager sur un bateau de croisière, la piste infectieuse écartée selon la préfecture

Un passager allemand est décédé à bord du paquebot Mein Schiff 6 qui fait actuellement escale au Port. ce mardi 26 mai 2026. Les services de la préfecture indiquent que "les investigations du contrôle sanitaire aux frontières permettent d’écarter l’hypothèse d’une maladie infectieuse. Tout risque pour la population est donc écarté." Selon nos informations, le croisiériste serait décédé de mort naturelle. (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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