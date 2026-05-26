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[Photos] Le Port : décès d'un passager sur un bateau de croisière, la piste infectieuse écartée selon la préfecture

  • Publié le 26 mai 2026 à 13:28
Un ressortissant allemand de 71 ans est décédé à bord du paquebot de croisière Mein Schiff 6 , la préfecture ecarte tout risques infectieux

Un passager allemand est décédé à bord du paquebot Mein Schiff 6 qui fait actuellement escale au Port. ce mardi 26 mai 2026. Les services de la préfecture indiquent que "les investigations du contrôle sanitaire aux frontières permettent d’écarter l’hypothèse d’une maladie infectieuse. Tout risque pour la population est donc écarté." Selon nos informations, le croisiériste serait décédé de mort naturelle. (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

www.imazpress.com/[email protected]

Faits-divers, Le Port, Mein Schiff 6, La Réunion

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1 Commentaires
Pou
Pou
1 heure

Zot la change l article. Et les 6 autres passagers prises en charge et qui auraient des malaises, on en parle.

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