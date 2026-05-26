Violences sexuelles dans les écoles : un projet de loi de protection de l’enfance présenté ce mercredi en conseil des ministres

"Contrôles systématiques des antécédents pour tous ceux qui encadrent des enfants, protection immédiate en cas de danger, fin des placements provisoires qui s’éternisent, réponses plus rapides pour sécuriser l’avenir des plus vulnérables" Sébastien Lecornu annonce les premières lignes du projet de loi de protection de l’enfance qui sera présenté ce mercredi 27 mai 2026, au Conseil des ministres

"Protéger les enfants ne peut pas attendre les prochaines échéances électorales de l'année prochaine. Ce texte sera inscrit au Parlement dès cet été" écrit le Premier ministre dans une publication Facebook.

Ce mardi 26 mai, Sébastien Lecornu annonce qu'une loi sera présentée ce mercredi. "Violences, défaillances de l’ASE, prédateurs au contact des mineurs : trop de parents, trop d’éducateurs, trop de professionnels, trop d'élus locaux alertent depuis trop longtemps" insiste le Premier Ministre.

À Paris, les procédures s'accélèrent face au scandale des violences sexuelles du périscolaire : 16 personnes en lien avec le périscolaire de trois écoles parisiennes ont vu leurs gardes à vue prolongées mercredi soir, un coup de filet salué par le maire Emmanuel Grégoire, qui a fait de nouveau acte de repentance.

Parmi les suspects, âgés de 18 à 68 ans, figurent trois agents spécialisés des écoles maternelles, trois responsables éducatifs de la ville dans les centres de loisirs, dix animateurs contractuels, a précisé le parquet de Paris.

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