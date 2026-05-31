Automobilistes attention : téléphone au volant, permis envolé dès ce lundi

À partir de ce lundi 1er juin 2026, les conducteurs réunionnais surpris avec un téléphone en main au volant pourront désormais faire l’objet d’une suspension administrative immédiate de leur permis de conduire. La mesure, annoncée fin avril par le préfet Patrice Latron, s’inscrit dans un plan renforcé de lutte contre les comportements dangereux sur les routes de l’île (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Jusqu’à présent, l’usage du téléphone au volant était sanctionné par une amende de 135 euros et un retrait de trois points sur le permis. Désormais, cette infraction pourra également entraîner une suspension du permis pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, selon les circonstances et l’appréciation des autorités préfectorales.



L’État justifie ce durcissement par une accidentalité toujours élevée à La Réunion. En 2025, 42 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises et plus d’un millier ont été blessées. Les autorités rappellent que la distraction au volant, notamment liée au téléphone portable, reste un facteur majeur d’accidents graves.

- L’usage du téléphone multiplie par trois le risque d’accident -

Selon les campagnes nationales de sécurité routière, l’usage du téléphone multiplie par trois le risque d’accident. Lire ou envoyer un message détourne l’attention du conducteur pendant environ cinq secondes. À 50 km/h, cela représente la longueur d’un terrain de football parcouru sans regarder la route.

Les autorités expliquent également que le danger ne concerne pas uniquement les appels téléphoniques. Consulter une notification, changer une musique, enregistrer un message vocal ou regarder une vidéo provoquent une baisse immédiate de vigilance et un allongement du temps de réaction.

Selon les chiffres rappelés par la préfecture, près de 9.000 infractions liées au téléphone au volant ont été relevées à La Réunion en 2025. Un chiffre jugé "préoccupant" par les services de l’État.

- Des contrôles renforcés avant l’entrée en vigueur -

Depuis plusieurs semaines, policiers et gendarmes ont intensifié les opérations de contrôle sur les principaux axes de l’île afin de sensibiliser les automobilistes avant l’application de la mesure.

Mardi 26 mai, une opération ciblée a notamment été organisée à Saint-André en présence du sous-préfet de Saint-Benoît, Fabrice Bonicel, et du directeur de cabinet de la préfecture, Vincent Bernard-Lafoucrière. Sur place, les autorités ont insisté sur la banalisation inquiétante de l’usage du téléphone au volant.

Les forces de l’ordre ont évoqué des comportements devenus quotidiens : conducteurs consultant leurs messages aux feux rouges, appels passés en circulation ou encore usage des réseaux sociaux en conduisant.



Les autorités espèrent que cette nouvelle sanction aura un effet dissuasif durable. "L’objectif n’est pas de sanctionner davantage mais de sauver des vies", assurent les services de l’État.

La Réunion rejoint plusieurs départements ayant récemment adopté des sanctions administratives renforcées contre le téléphone au volant, notamment les Landes, le Lot-et-Garonne ou encore la Charente-Maritime.

Depuis le début de l'année, 15 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion.

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