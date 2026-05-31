Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 01 juin 2026 au vendredi 05 juin 2026 (Photo : www.imazpress.com)

Lundi 01 juin 2026

CURE DE TROIS MARES – LE TAMPON Entrée face à l’école Vincent Sery………………. .. 08H30 à 13H00

Mardi 02 juin 2026



EDF ZAC 2000 – LE PORT………………. ................................................................................. 09H00 à 13H00MAIRIE – LA POSSESSION ...................................................................................................... 08H00 à 13H00

Mercredi 03 juin 2026

HUB LIZINE LA MARE – SAINTE MARIE ………………. ......................................................... 08H00 à 13H00

RUN MARKET SAVANNA – SAINT PAUL ………………. ........................................................ 12H00 à 17H00

Jeudi 04 juin 2026



BFC – SAINT DENIS 58 Rue Alexis de Villeneuve………………. ............................................. 08H00 à 13H00CARREFOUR GRAND LARGE – SAINT PIERRE………………. ............................................. 10H00 à 16H30

Vendredi 05 juin 2026

S’CENTER 13EME KM – LA PLAINE DES CAFRES ………………. ....................................... 13H00 à 17H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)