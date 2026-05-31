Carburants : l’aide aux "grands rouleurs" parviendra "dans les dix jours", plus de 439.000 demandes effectuées

Dix jours après l’annonce du renforcement des aides face à la flambée des prix de l’énergie, près de 440.000 demandes ont déjà été enregistrées pour l’indemnité de 100 euros destinée aux travailleurs modestes fortement dépendants de leur voiture. Un premier indicateur de l’ampleur de l’impact de la crise énergétique sur les ménages (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La réponse gouvernementale à la hausse des prix du carburant semble trouver son public. Près de 439.000 personnes ont déjà demandé l’aide destinée aux "grands rouleurs", a annoncé dimanche le Premier ministre Sébastien Lecornu, soit dix jours après la présentation du nouveau plan de soutien face à la crise énergétique.

Cette indemnité de 100 euros vise les travailleurs modestes qui utilisent quotidiennement leur véhicule et sont particulièrement exposés à la hausse du coût des carburants depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Les premiers versements doivent intervenir dès le mois de juin.

Sur le réseau X, Sébastien Lecornu a indiqué que l’ensemble des dispositifs annoncés par le gouvernement étaient désormais "pleinement opérationnels".

- Qui peut bénéficier de l'aide aux "grands rouleurs" ? -

Il faudra répondre à quelques questions et remplir un formulaire avant d’être dirigé vers la demande officielle.

Parmi les questions qui vous seront posées : effectuez-vous plus de 15 km par trajet entre votre domicile et votre lieu de travail, ou plus de 8.000 km par an dans le cadre de votre activité professionnelle (trajets domicile-travail inclus) ?

Il faudra également renseigner votre état civil, votre numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de carte grise. Le demandeur devra certifier qu'il remplit les conditions d'utilisation du véhicule en distances parcourues.

Le tout, se passe sur ce site.

Le formulaire est disponible sur l'espace personnel du site impots.gouv.fr pour une durée de deux mois afin de pouvoir en profiter, avec un paiement 10 jours après la demande.

Cette indemnité est destinée aux travailleurs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16.880 euros, et qui effectuent "plus de 15 kilomètres par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle" (cette condition incluant les trajets domicile-travail), selon le décret publié au Journal Officiel.

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- Une facture de 1,2 milliard d’euros -

Au-delà du guichet destiné aux automobilistes, l’exécutif a activé plusieurs mesures sectorielles.

Les aides aux pêcheurs doivent entrer en vigueur le 1er juin, tandis que les indemnités kilométriques des aides à domicile sont revalorisées à compter de la même date. Le gouvernement a également prolongé les soutiens destinés aux transporteurs routiers, au secteur du bâtiment et aux exploitations agricoles.

Autre mesure : la prime carburant versée par les entreprises à leurs salariés pourra atteindre 600 euros tout en restant exonérée d’impôts et de cotisations sociales. L’ensemble du dispositif représente un effort budgétaire estimé à environ 1,2 milliard d’euros.

- Le pari d’une crise durable -

L’exécutif justifie ce soutien par la persistance des tensions sur les marchés de l’énergie. Même si les discussions engagées entre Washington et Téhéran laissent entrevoir une possible désescalade diplomatique, le gouvernement estime que les conséquences économiques du conflit continueront à peser sur les prix pendant plusieurs mois.

Les prix de l’énergie ont connu de fortes variations depuis le début de la guerre", rappelle Sébastien Lecornu, qui met en avant une stratégie de ciblage des aides vers les ménages actifs et les secteurs les plus exposés.

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