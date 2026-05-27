Prix des carburants : indemnité de 50 euros destinée aux grands rouleurs, les demandes possibles dès aujourd'hui

C'est aujourd'hui, mercredi 27 mai 2026, que l'aide carburant destinée aux grands rouleurs est disponible. Vous pouvez effectuer votre demande en ligne, la démarche s'effectue en deux étapes : d'abord un simulateur filtre les personnes éligibles puis, si vous remplissez toutes les conditions, un lien d'accès au formulaire de demande vous est proposé. (Photo : Richard Bouhet/imazpress.com)

Il faudra répondre à quelques questions et remplir un formulaire avant d’être dirigé vers la demande officielle.

Parmi les questions qui vous seront posées : effectuez-vous plus de 15 km par trajet entre votre domicile et votre lieu de travail, ou plus de 8.000 km par an dans le cadre de votre activité professionnelle (trajets domicile-travail inclus) ?

Il faudra également renseigner votre état civil, votre numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de carte grise. Le demandeur devra certifier qu'il remplit les conditions d'utilisation du véhicule en distances parcourues.

Le tout, se passe sur ce site.

Le formulaire sera disponible sur l'espace personnel du site impots.gouv.fr pour une durée de deux mois afin de pouvoir en profiter, avec un paiement 10 jours après la demande.

Face à la flambée persistante des prix des carburants, cette aide est "destinée à limiter les effets de la hausse des coûts du carburant pour les ménages utilisant un véhicule à des fins professionnelles", souligne le décret du ministère de l'Economie.

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- Avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16.880 euros -

Cette indemnité est destinée aux travailleurs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16.880 euros, et qui effectuent "plus de 15 kilomètres par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle" (cette condition incluant les trajets domicile-travail), selon le décret publié au Journal Officiel.

Concernant par ailleurs les nouvelles mesures d'aide à l'activité économique promises par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, "le dialogue se poursuit avec les filières professionnelles", a indiqué David Amiel.

- Les prix des carburants évolueront le 1 er juin -

Les prix des carburants pour le mois de mai 2026 n'ont pas surpris les Réunionnais : le prix du sans-plomb a diminué de 3 centimes, soit 1,93 euro le litre, tandis que le prix du gazoil a augmenté de 6 centimes, soit 1,83 euro le litre.

Ces prix incluent une baisse de cinq centimes qui a été acceptée par les quatre importateurs pétroliers de La Réunion, après de longues négociations avec l'Etat.

Le prix de la bouteille de gaz reste fixe à 18 euros grâce à l'aide versée par la Région Réunion

Au 1er juin 2026, les prix des carburants évolueront à nouveau à La Réunion. À quelques jours d’une possible nouvelle augmentation, les Réunionnais éligibles à l’aide réservée aux grands rouleurs peuvent faire leur demande en ligne, et espérer un virement une dizaine de jours plus tard.

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