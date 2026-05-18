Prix des carburants : grands rouleurs, un simulateur vous dit si vous avez droit ou non aux 50 euros versés par l'État

Le mercredi 27 mai 2026, les automobilistes réunionnais pourront faire la demande d'aide financière destinée aux "grands rouleurs" promise par le gouvernement. Une indemnité carburant de 50 euros qui sera versée aux travailleurs modestes qui sont éligibles. Depuis ce mercredi 13 mai, il est possible de tester son éligibilité sur le site du gouvernement. Dans toute la France, trois millions de "travailleurs modestes grands rouleurs" pourront en bénéficier (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les Réunionnais attendent depuis plusieurs semaines une aide qui viendrait soulager le porte-monnaie des familles qui doivent faire face, seules, à l’augmentation des prix des carburants.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, avait annoncé le 22 avril dernier une nouvelle aide destinée à trois millions de "travailleurs modestes grands rouleurs."

Depuis ce mercredi, il est possible de savoir si vous êtes éligibles à cette aide, ponctuelle et exceptionnelle, d’un montant de 50 euros.

Un simulateur a été mis en ligne par le ministère de l'Economie pour tester votre éligibilité à cette indemnité, a indiqué mercredi le ministre de l'Action et des comptes publics, David Amiel.

Parmi les questions qui vous seront posées : effectuez-vous plus de 15 km par trajet entre votre domicile et votre lieu de travail, ou plus de 8.000 km par an dans le cadre de votre activité professionnelle (trajets domicile-travail inclus) ?

Il faudra également renseigner votre état civil, votre numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de carte grise. Le demandeur devra certifier qu'il remplit les conditions d'utilisation du véhicule en distances parcourues.

Le tout, se passe sur ce site.

Le formulaire sera disponible sur l'espace personnel du site impots.gouv.fr pour une durée de deux mois afin de pouvoir en profiter, avec un paiement 10 jours après la demande.

Face à la flambée persistante des prix des carburants, cette aide est "destinée à limiter les effets de la hausse des coûts du carburant pour les ménages utilisant un véhicule à des fins professionnelles", souligne le décret du ministère de l'Economie.

- Avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16.880 euros -

Cette indemnité est destinée aux travailleurs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16.880 euros, et qui effectuent "plus de 15 kilomètres par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle" (cette condition incluant les trajets domicile-travail), selon le décret publié au Journal Officiel.

Concernant par ailleurs les nouvelles mesures d'aide à l'activité économique promises par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, "le dialogue se poursuit avec les filières professionnelles", a indiqué David Amiel.

"On s'adapte en fonction de l'évolution de la situation" et "on aura de nouvelles aides, avec toujours ce même principe des aides ciblées, des aides temporaires et des aides financées", a-t-il ajouté.

Les organisations patronales ont fait part ces derniers jours de leur crainte d'un coup de rabot sur des allègements de charges sociales dont bénéficient les entreprises. Dans une déclaration commune la semaine dernière, elles ont affirmé que "toucher aux exonérations de charges ou alourdir la fiscalité serait une erreur".

Interrogé sur ce sujet, David Amiel a répondu : "il n’y aura pas de baisse de l'enveloppe budgétaire des allègements de charges tels qu'ils avaient été adoptés dans le cadre du budget".

Mais "certains nous demandent d'augmenter, là, tout de suite, maintenant, en cours d'année, l'enveloppe des allègements de charges", a-t-il ajouté. "La question c'est de savoir si c'est la bonne manière de faire, ou s'il vaut mieux avoir des moyens concentrés vers les entreprises et les secteurs qui ont le plus besoin".

- Le Département débloque 5 millions d’euros d’aide -

Localement, face à la flambée des prix des carburants et à ses conséquences sur le pouvoir d’achat, le conseil départemental a annoncé le 15 avril dernier, une enveloppe exceptionnelle de 5 millions d’euros pour soutenir les publics les plus fragiles. Au total, ce sont près de 70.000 Réunionnais qui sont concernés.

Dans un communiqué la Collectivité a confirmé l’élargissement du dispositif Cart'Monétik aux professionnels de l’aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées (SAD) ainsi qu’aux assistants familiaux engagés dans la protection de l’enfance.

"Ces aides sont attribuées directement aux professionnels concernés, sans transiter par les structures ou organismes employeurs" indique le Conseil Départemental.

De son côté, La Région Réunion affirme soutenir les transporteurs de l'île, via une augmentation du remboursement du gazole professionnel auquel ils peuvent prétendre. Une aide, obtenue après un mouvement de grève et de contestation de courte durée.

À lire aussi : [Vidéos] Carburants : le Département débloque 5 millions d’euros d’aide et juge les mesures de la Région insuffisantes

- Carburants : le prix du sans-plomb baisse de 3 centimes, celui du gazole augmente de 6 centimes -

Les prix des carburants pour le mois de mai 2026 n'ont pas surpris les Réunionnais : le prix du sans-plomb a diminué de 3 centimes, soit 1,93 euro le litre, tandis que le prix du gazoila augmenté de 6 centimes, soit 1,83 euro le litre.

Ces prix incluent une baisse de cinq centimes qui a été acceptée par les quatre importateurs pétroliers de La Réunion, après de longues négociations avec l'Etat.

Le prix de la bouteille de gaz rese fixe à 18 euros grâce à l'aide versée par la Région Réunion

Au niveau national, l'exécutif avait également prolongé les aides sur les carburants, les élargissant à des secteurs comme le bâtiment et les taxis et VTC.

Le coût de ces aides atteint 180 millions d'euros pour le mois de mai, avait détaillé le ministre des Comptes publics, David Amiel.

À lire aussi : Le gouvernement appelle TotalEnergies à redistribuer ses éventuels "profits exceptionnels"

www.imazpress.com avec AFP/[email protected]