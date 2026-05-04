Les prix des carburants explosent à La Réunion et c'est pire à Mayotte : : 27 euros la bouteille de gaz, 2,15 euros le litre de gazole

Les habitants des territoires ultramarins connaissent bien la chanson, les prix des carburants fluctuent d'un mois à l'autre, annoncés par le préfet, représentant de l'État sur place. Ce vendredi 1ᵉʳ mai, tous les départements des outre-mer ont subi une nouvelle augmentation. Sur notre île, la bouteille de gaz reste à 18 euros, c'est la Région qui absorbe cette hausse. À Mayotte il n'y a pas de compensation, le prix de la bouteille de gaz atteint les 27 euros. Le litre de gazole y est à 2,15 euros (Photo Richard Bouhet www.imazpress.com)

Même si les prix des carburants restent hauts, le coût de la bouteille de gaz ne bouge pas sur notre île. Avec la participation financière de La Région Réunion, la bouteille de gaz reste à 18 euros pour l’ensemble des Réunionnais.

Dans les autres départements ultramarins, le prix de la bouteille de gaz a bel et bien augmenté. À Mayotte, il faudra compter 27 euros pour ce produit essentiel. Sur place, pas de compensation, pas d’aide. De plus, le litre de gazole passe à 2,15 euros, et le sans plomb à 1,98. Des hausses qui vont une fois de plus peser sur le budget des familles.

En Martinique, la bouteille de 12,5 kilos passe à 24 euros et 34 centimes, contre 24,70 en avril.

Comme dans les autres départements, les services de l’État insistent : l’augmentation est inférieure à ce qui se passe dans l’Hexagone : "Ces prix demeurent inférieurs à ceux constatés dans l'Hexagone. Au 29 avril, les prix moyens s'élevaient à 2,05 €/L pour le supercarburant sans plomb et à 2,21 €/L pour le gazole".

Au 1ᵉʳ mai 2026 en Martinique, les prix maximums applicables sur les carburants augmentent :

Sans plomb : 1,96 euros /L, soit +0,10 € par rapport à avril 2026 (1,86 euros) , gazole routier : 2,09 euros /L, soit +0,14 euros par rapport à avril 2026 (1,95 €)

En Guadeloupe, la bouteille de gaz est à 20,15 euros, 36 centimes de moins qu’en avril. Sur place le sans-plomb est à 1,97 euros le litre avec une augmentation de 10 centimes.

Le litre de gazole dépasse la barre des 2 euros et s’affiche à 2,11 euros le litre, soit une augmentation de +0,15.

En Guyane, la bouteille de gaz est à plus de 20 euros. Elle s’affiche à 21,32.

Sur place, le sans-plomb et le gazole dépassent la barre des 2 euros.

Sans plomb : 2,08 €/l et gagne 0,10 centime.

Le gazole routier est à 2,19 €/l avec une augmentation de 20 centimes.

À Mayotte, à La Réunion, en Guyane et en Guadeloupe, la mécanique est la même : les préfets insistent : les prix sont bien plus élevés dans l’Hexagone.

Ils se veulent rassurants également : les stocks sont suffisants et l’approvisionnement régulier. La population, elle, est lucide, les augmentations pèsent sur les budgets des familles dans des territoires où la vie est bien plus chère que dans l’Hexagone...

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