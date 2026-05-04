À retenir ce soir : explosion, laboratoires, réseau de drogues, Car jaune et disparition inquiétante

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 4 mai 2026 : - [PHOTOS] Saint-Leu : une voiture explose avec le conducteur à bord, il est gravement blessé - Laboratoires de biologie médicale : les salariés dénoncent la dégradation des conditions de travail et la "financiarisation" du secteur - Saint-Denis : un réseau de drogues démantelé, 3.700 cachets de MDMA, 2,3 kilos de zamal et 70 g de cocaïne saisis - Car Jaune : des abonnements à moitié prix pour lutter contre la hausse des prix du carburants - Saint-Benoît : disparition inquiétante de Jean-Michel Folio, âgé de 72 ans

Une voiture a explosé ce dimanche soir 3 mai 2026 à Saint-Leu alors que le conducteur était à bord, selon une information de nos confrères du Quotidien. Les faits se seraient produits dans un contexte de violences conjugales subies par une mère de famille. L'homme, gravement blessé a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé

La CGT, CFDT, et Unsa, appellent les salariés des laboratoires de biologie médicale à se mobiliser à compter de ce lundi 4 mai 2026 "afin de dénoncer la dégradation continue des conditions de travail, la faiblesse des salaires, ainsi que les conséquences de la financiarisation croissante du secteur." Les salariés ne bloqueront pas les patients, mais souhaitent alerter sur les difficultés qu'ils rencontrent.

Lundi 27 avril 2026, un homme transportant plusieurs produits stupéfiants, dont du cannabis, de la cocaïne, et de la MDMA, a été contrôlé par la Brigade anti-criminalité territoriale dans le secteur du Chaudron, à Saint-Denis. Après l'ouverture d'une enquête et son placement en garde à vue, la perquisition menée à son domicile a permis de découvrir 3.700 cachets de MDMA, 2,3 kilos de résine de cannabis, plus de 4.000 euros, plusieurs téléphones, 2 fusils à plomb et 1 couteau de chasse. (Photo d'illustration www.imazpress.com)



Face à la hausse du coût des carburants et à ses conséquences sur le pouvoir d’achat, la Région Réunion a déployé le 1er mai 2026 un ensemble de mesures destinées à soutenir les usagers du réseau Car Jaune. Les abonnements sont désormais à moitié prix, pour une durée de six mois, et des bus supplémentaires ont été déployés sur les lignes les plus fréquentées

La gendarmerie lance un appel à témoins afin de retrouver Jean-Michel Folio, âgé de 72 ans, disparu depuis le mercredi 29 avril 2026 à Saint-Benoît. Il aurait été vu pour la dernière fois marchant sur la route, au niveau du chemin Sévère ou du chemin Cabanon, peu après Saint-François.

