Saint-Denis : un réseau de drogues démantelé, 3.700 cachets de MDMA, 2,3 kilos de zamal et 70 g de cocaïne saisis

Lundi 27 avril 2026, un homme transportant plusieurs produits stupéfiants, dont du cannabis, de la cocaïne, et de la MDMA, a été contrôlé par la Brigade anti-criminalité territoriale dans le secteur du Chaudron, à Saint-Denis. Après l'ouverture d'une enquête et son placement en garde à vue, la perquisition menée à son domicile a permis de découvrir 3.700 cachets de MDMA, 2,3 kilos de résine de cannabis, plus de 4.000 euros, plusieurs téléphones, 2 fusils à plomb et 1 couteau de chasse. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Les auditions de l'entourage du suspect mettait en lumière l'existence d'un trafic de stupéfiant, plusieurs interpellations avaient lieu et près de 70 grammes de cocaïne étaient saisis ainsi que 2.000 euros en numéraire", détaille la police.

"La qualité du travail des enquêteur permettait de démanteler ce réseau local de revente de produits stupéfiant et de remettre ces individus entre les mains de la justice", salue-t-elle.