[PHOTOS] Saint-Leu : une voiture explose avec le conducteur à bord, il est gravement blessé

Une voiture a explosé ce dimanche soir 3 mai 2026 à Saint-Leu alors que le conducteur était à bord, selon une information de nos confrères du Quotidien. Les faits se seraient produits dans un contexte de violences conjugales subies par une mère de famille. L'homme, gravement blessé a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé (Photo Franck Mongin)

Selon le Quotidien la mère de famille victime de violence aurait fui le domicile avec ses deux enfants pour se mettre à l'abri. Alertés, les gendarmes arrivent sur les lieux et prennent en charge la famille. Le conjoint est introuvable.



L'homme revient finalement à bord de sa voiture et s’arrête à proximité des militaires. "Lorsqu’ils s’approchent du véhicule, les deux gendarmes entendent un sifflement. Ils constatent que le conducteur tient un chalumeau dans ses mains. À la vue des forces de l’ordre, le conducteur allume le chalumeau et le véhicule commence à s’embraser" relatent nos confrères.



Les gendarmes interviennent alors pour tenter de sortir l'homme de la voiture. L'explosion a eu lieu à ce moment là. Les militaires sont toutefois parvenus à extraire le conducteur du véhicule en feu.

Il sera ensuite pris en charge par les secours et hospitalisé dans un état grave. Les deux gendarmes ne sont pas blessés.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des faits.

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