Violences conjugales : la préfecture lance la campagne "Miroir, miroir" pour interpeller les auteurs de violences

Alors que l'île occupe la deuxième place des départements les plus violents envers les femmes, le préfet de La Réunion lance une campagne qui se veut "innovante" de marketing social à destination des auteurs de violences au sein du couple, pour susciter une prise de conscience directe et personnelle intitulée : "Miroir, miroir". "Et si, les auteurs de violences conjugales commençaient par se regarder en face ? C'est la proposition des services de la préfecture.

Déployée à partir de ce lundi 4 mai 2026, cette campagne vise à interpeller, responsabiliser et prévenir le passage à l’acte.

Dans un territoire particulièrement concerné par les violences conjugales, aborder la question des auteurs est un enjeu central : s’il n’y a pas d’auteurs, il n’y a pas de victimes.

Partant de constat et à travers cette campagne, l’État et ses partenaires affirment une conviction forte : la prévention passe aussi par ceux qui pourraient basculer.

- Une campagne qui interpelle… dans l’intime -

Fruit d’un partenariat entre la direction régionale des droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) avec le Réseau VIF, la campagne « Miroir, miroir » repose sur un dispositif inédit qui place chacun face à lui-même :

- Des messages affichés dans des lieux du quotidien (cabines d’essayage, sanitaires, vestiaires), conçus pour confronter les individus à des idées reçues banalisant les violences : 43 points d’affichage à travers le département,

- Une plateforme dédiée www.stopviolence.re centralisant ressources, test de personnalité, témoignages et contacts d’accompagnement,

L’objectif étant de déclencher une prise de conscience, en proposant des outils accessibles et une démarche volontaire. À tout moment il est possible de déclencher un appel vers le Centre de prise en charge des auteurs de violence conjugales (CPCA) au 0811 019 019

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-La prise en charge des auteurs : un plan d’actions partagé -

À La Réunion, la prise en charge des auteurs s’inscrit dans une dynamique globale et innovante :

Près de 3 000 auteurs accompagnés depuis 2021 par le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales

Un taux de récidive limité à 15 % après les stages de responsabilisation

Le développement de dispositifs complémentaires : accompagnement, hébergement dédié, suivi judiciaire

Le dispositif DAAVIF (dispositif d’accompagnement des auteurs de violences conjugales),

Le nouvel hébergement pour les auteurs de violences conjugales (NHAVIR) : dernière innovation territoriale en matière d’hébergement et de responsabilisation des auteurs lancée en 2025, présente un premier bilan extrêmement encourageant fondé sur la mise en place d’une méthodologie rigoureuse et une gouvernance attentive,

L’hébergement d’auteurs sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’éviction du domicile : en septembre 2025, le SCJE a ouvert 3 places d’éviction de domicile pour auteurs de violences conjugales placés sous contrôle judiciaire.

Avec "Miroir, miroir", le préfet de La Réunion confirme son engagement aux côtés des partenaires territoriaux, notamment le réseau VIF, en faveur de solutions innovantes face à une problématique complexe.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Le 115 pour la mise à l'abri pour un hébergement d'urgence

Le 15 pour les urgences médicales, ou le 18

Le 119 pour les enfants en danger

Le 08 019 019 11 pour les auteurs de violences conjugales

Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

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