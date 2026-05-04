Saint-Paul : le Cap Lahoussaye fermé à la circulation jusqu'au jeudi 14 mai

Sur la RN1A à Saint-Paul, pour permettre des travaux de sécurisation et d’entretien sur le Cap Lahoussaye, la route sera fermée à la circulation dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot de ce lundi 4 mai depuis 6h au jeudi 7 mai à 19h, du lundi 11 mai à 6h au jeudi 14 mai à 19h. Une déviation sera mise en place par les RN1 et RD10. La voie verte restera ouverte pour les piétons, cycles et cyclomoteurs (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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