Coupe du monde 2026 : l’Équateur renverse l’Allemagne et valide sa qualification pour les 16es

L'Équateur est parvenu in extremis à ouvrir son compteur de buts au Mondial-2026 pour battre l'Allemagne (2-1) jeudi à East Rutherford (New Jersey) et la rejoindre en 16es de finale, avec la troisième place du groupe E.

"C'est ça, la vie: apprendre à souffrir et avoir ce calme, cette foi, cette conviction, cette maîtrise, cette confiance face à l'adversité", s'est félicité le sélectionneur Sebastián Becaccece en conférence de presse.

Après une défaite (1-0) contre la Côte d'Ivoire, deuxième du groupe, et un nul (0-0) face à Curaçao, éliminé, il a loué la "sérénité" de son groupe et a appelé l'Equateur à "s'unir" derrière l'équipe.

Ne pas atteindre ce stade du tournoi aurait été une immense déconvenue pour une sélection portée par de jeunes talents comme le milieu de Chelsea Moisés Caicedo ou les défenseurs du Paris SG et d'Arsenal Willian Pacho et Piero Hincapié.

Leur prochain match les opposera au Mexique, à la Suisse ou au vainqueur du groupe D, G, K ou L.

Assurée avant même cette rencontre de la première place du groupe, la Mannschaft, qui va disputer sa première phase à élimination directe dans une Coupe du monde depuis son titre en 2014, affrontera elle lundi à Boston la Corée du Sud, la Bosnie-Herzégovine, l'Ecosse ou le troisième du groupe D ou F.

- "Patience" -

"Ne pas apprendre avant dimanche contre qui nous jouerons n'est pas idéal", avait admis le sélectionneur Julian Nagelsmann face aux médias mercredi. "Il y a un peu de pression temporelle mais je pense que nous pouvons y arriver."

Son staff a "étudié" les adversaires potentiels et l'objectif est d'être "suffisamment bien préparé samedi soir pour que dimanche ne soit pas trop chargé".

Sur le terrain, la clé sera la "patience" qui, selon lui, a manqué à ses joueurs au MetLife Stadium jeudi après-midi.

Ses hommes, qui restaient sur 11 victoires, ont ouvert le score dès la 2e minute, sur une frappe à ras de terre de Leroy Sané, servi en retrait par Florian Wirtz.

Juste avant cette action, leur coéquipier Aleksandar Pavlović avait touché du pied le visage de Pedro Vite en récupérant le ballon en hauteur, mais l'arbitre américaine Tori Penso, sans recourir à la VAR, n'a pas sifflé.

"Quand on prend un si bon départ, il faut surtout faire preuve de patience. Ensuite, il faut voir si l'on trouve des espaces, puis il faut trouver la vitesse. Aujourd'hui, nous avons perdu le contrôle après avoir pris l'avantage, et c'est quelque chose que nous ne devons pas revivre", a développé Nagelsmann après le match.

- Délivrance -

La réponse équatorienne n'a en effet pas tardé: Nilson Angulo a égalisé depuis l'entrée de la surface à la 9e minute.

Une délivrance pour sa sélection, l'une des trois seules (avec la Turquie et Haïti) à n'avoir inscrit aucun but lors de ses deux premiers rendez-vous.

Et de quoi sonner le réveil des 55.000 supporters de la "Tri" présents dans l'enceinte de 80.000 places, qui n'allaient plus cesser de se faire entendre!

Angulo a continué d'assurer l'animation offensive en première période, sans parvenir à concrétiser. Et c'est l'Allemagne qui s'est offert la plus franche occasion, une tête de Kai Harvetz captée sans difficulté par Hernan Galindez (26e).

Au retour des vestiaires, la Mannschaft a pensé bénéficier d'un penalty après un tacle sur Havertz, mais l'arbitre est revenue sur cette décision après avoir consulté la vidéo, jugeant que les Allemands avait fauté en premier.

La suite a été un enchaînement de très bonnes séquences offensives pour les deux équipes, jusqu'à ce que Gonzalo Plata trompe Manuel Neuer sur un corner (77e) pour assurer aux siens la victoire tant attendue et la qualification.

AFP