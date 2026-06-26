Réunion Express : 140km de voies ferrées pour La Réunion à l'horizon 2035, la Région ouvre le débat

Un réseau ferré de 140 km pour La Réunion d'ici 2035, c'est ce qu'envisage la Région Réunion avec le Réunion Express. Mais pour cela, la collectivité a besoin de l'avis de la population. Raison pour laquelle, il a été annoncé ce jeudi 25 juin en Assemblée plénière, le lancement d'un débat public du 19 août 2026 au 26 novembre sur le projet. À terme, ce projet ferroviaire reliera Saint-Benoît à Saint-Joseph, en passant par Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre et pourra transporter 100.000 passagers par jour (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Dans le prolongement des États généraux de la mobilité en 2023, nous organisons ce débat public sur le projet de Réunion Express car il est utile d'informer sur ses objectifs", lance Huguette Bello, présidente de Région. Écoutez.

Il s'agit d'un temps clé "pour partager le projet, le présenter à la population et à l'ensemble des parties prenantes", poursuit Guillaume Branlat, directeur général adjoint des routes et déplacements à la Région Réunion. "Il est important de conforter son opportunité et décider collectivement des différentes variantes (traversée de Saint-Denis, longer la route des Tamarins ou le littoral...)

Ce débat public sera assuré par la Commission particulière du débat public. Elle rendra son bilan fin 2026, début 2027. Par la suite, la Région prendra une décision.

Ce projet a d'ailleurs été plébiscité par 77% des Réunionnais lors des États généraux des mobilités.

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- 140 km de voies ferrées pour La Réunion à l'horizon 2035 -

Ce projet ferroviaire 100% électrique reliera Saint-Benoît à Saint-Joseph, en passant par Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre grâce à 140km de voies ferrées. 35 minutes pour faire Saint-Benoît-Saint-Denis, 40 minutes pour faire Saint-Pierre-Saint-Paul.

Vitesse de pointe, 100km/h "pour concurrencer la voiture, sinon ça ne marchera pas", dit Guillaume Branlat.

Il devrait transporter 100.000 passagers par jour grâce à des trains toutes les 10 à 15 minutes en heure de pointe et 25 stations (tous les 5 à 6 km), mais également du fret pour le transport de marchandises.

"Un train performant, rapide et connecté aux autres réseaux de transport", souligne Guillaume Branlat. Pour La Réunion, c'est également "des retombées économiques et sociales avec l'aménagement des quartiers, des pôles d'échanges multimodaux et une nouvelle filière de formation avec des nouveaux métiers".

Le démarrage des premiers travaux est envisagé pour 2030 et la mise en service du premier tronçon à l'horizon 2035.

Coût du projet, 5,2 milliards d'euros au total, précise la Région.

- 2,5 millions de déplacement quotidien à La Réunion -

Le projet de Réunion Express est nécessaire pour mettre un terme au "coma circulatoire". Chaque jour, La Réunion compte 2,5 millions de déplacements dont 65% en voiture.

En moyenne, les Réunionnais passent plus de 3 heures et 30 minutes dans les embouteillages.

Chaque année, la circulation dans l'île augmente de 2,5%.

Aujourd'hui, en 2026, plus de 475.000 véhicules sont en circulation dans le département.

Des moyens de transport qui polluent. À La Réunion, chaque adulte émet une tonne de CO2 en moyenne lors de ses déplacements en voiture" informe l'Insee.

Si 10 % des automobilistes se rendaient au travail en vélo ou en transports en commun, la baisse de ces émissions serait comprise entre 4 et 9,5 %.

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