Restauration rapide : Subway ouvre son premier restaurant à La Réunion

C'est une information qu'Imaz Press évoquait, il y a quelques jours. Elle est désormais confirmée : l'enseigne américaine Subway ouvrira son tout premier restaurant à La Réunion le mardi 8 juillet 2026. Il sera implanté dans la rue Pasteur en plein centre-ville d Saint-Denis (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Dans un article consacré aux grandes enseignes internationales toujours absentes de La Réunion, Imaz Press révélait qu'un restaurant Subway devrait prochainement voir le jour dans le chef-lieu.

Lire aussi - Enseignes internationales : Ikea, H&M, Sephora, Action... toujours absentes du paysage commercial à La Réunion

Sur les réseaux sociaux, l'enseigne a titillé la curiosité des Réunionnais en lançant la page instagram Subway Réunion.

L'information est désormais officielle. Sur son site internet, Subway annonce l'ouverture de son premier établissement le 8 juillet, dès 10 heures, dans la rue Pasteur à Saint-Denis.

- Une succès story américaine -

Fondée en 1965 aux États-Unis par Fred DeLuca et le Dr Peter Buck, Subway est aujourd'hui l'une des plus importantes chaînes de restauration rapide au monde. L'enseigne est spécialisée dans les sandwiches, wraps et salades personnalisables, préparés à la demande. Elle compte plus de 37.000 restaurants répartis dans plus de 100 pays, s'appuyant sur un réseau de plus de 20.000 franchisés.

Si Subway a connu un tel succès à travers le monde, c'est notamment grâce à un concept simple : le client choisit son pain, ses protéines, ses fromages, ses légumes frais et ses sauces, avant que son repas ne soit préparé devant lui. Une formule "sur mesure", associée à une image de restauration rapide plus équilibrée que les fast-foods traditionnels, qui a largement contribué au développement de l'enseigne.

Les amateurs de l'enseigne n'auront donc plus besoin d'attendre un voyage dans l'Hexagone, à Maurice ou à l'étranger pour déguster ces fameux sandwiches. Reste à savoir si Subway réussira à détrôner nos américains péi.

vg / www.imazpress.com / [email protected]