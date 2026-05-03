Disparitions dans les années 80/90 : la gendarmerie relance une enquête et lance un appel à témoins

Plusieurs décennies après les faits, la gendarmerie de La Réunion relance une enquête sur des disparitions de femmes survenues dans les années 80 et 90. Les autorités appellent la population à se manifester. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La Gendarmerie de La Réunion a lancé, sur sa page Facebook, un appel à témoins ce dimanche 3 mai 2026, afin de faire avancer une enquête sur plusieurs disparitions non élucidées. "Dans les années 80/90, plusieurs femmes ont disparu sur l’île de La Réunion", rappellent les militaires dans leur publication. Après "de nombreuses investigations et fouilles géologiques", les recherches sont aujourd’hui relancées autour de trois de ces affaires. L’objectif : recueillir de nouveaux éléments, même des décennies plus tard.

- "Chaque indice peut faire avancer la vérité" -

Les enquêteurs invitent toute personne susceptible d’apporter des informations à se manifester. "Peut-être avez-vous connu l’une de ces femmes ? Peut-être avez-vous été témoin d’un fait, d’un détail, ou détenez-vous une information, même minime ?", écrit la gendarmerie.

Les autorités rappellent que "chaque souvenir, chaque indice peut faire avancer la vérité", et espèrent que cet appel permettra de débloquer ces dossiers anciens et d’apporter des réponses aux familles.

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter la section de recherches de Saint-Denis. La gendarmerie appelle également à relayer massivement cet appel : "Ensemble, nous pouvons aider à faire avancer l’enquête et apporter des réponses aux familles".

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