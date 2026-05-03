[Photos - Vidéos] Bisik : Tikok Vellaye fête ses 35 ans de carrière à la Salle Gramoun Lélé

Ce samedi 2 mai 2026, le Bisik organisait un concert exceptionnel pour célébrer les 35 ans de carrière de Tikok Vellaye. Une soirée intense, entre hommage et partage, qui a rassemblé plusieurs artistes du séga et du maloya. (Photos DR Nicolas Renambatz)

La salle Gramoun Lélé affichait complet pour cet événement très attendu. Pendant plus de trois heures et demie, le public a été plongé dans un voyage au cœur du patrimoine musical réunionnais, porté par l’énergie de Tikok Vellaye et de ses invités.

- Entre mémoire et transmission -

La soirée s’est ouverte avec un hommage à Alain Péters. Images d’archives et sonorités intimistes ont plongé la salle dans une atmosphère nostalgique. Regardez.

Le concert a ensuite laissé place aux grands classiques de Ti Sours, groupe dont Tikok a été le leader, avant de poursuivre sa carrière en solo. Des titres emblématiques comme "Nou na asé" ou "Blouz Maloya" ont été repris en chœur.

Aux côtés de Tikok : le saxophone d’Émy Pontonnier apportent des envolées lumineuses, les guitares de Victor Boyer et Rodolphe Céleste tissent les textures et des solos enlevés. Frédéric Arzeux à la batterie maintient une énergie constante et Frédo Piot aux percussions fait trembler les corps. Le tout généreusement porté par la basse de David How Heng Sing et les chœurs complices d’Inès Vellaye, digne fille de son père.

- Des invités de choix -

Tout au long de la soirée, de nombreux artistes ont rejoint la scène, transformant le concert en véritable kabar géant. Parmi eux, Danyèl Waro, accueilli par une ovation, mais aussi Gwendoline Absalon, ou encore Nono du groupe Kiltir.

Les chansons se sont enchaînées, mêlant séga, maloya et influences contemporaines. Le public, debout, a accompagné chaque morceau, dans une communion entre artistes et spectateurs.

Le concert s’est terminé par un final collectif réunissant tous les invités autour d’un medley de maloya traditionnel, clôturant cette soirée sous les applaudissements d’un public conquis.

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