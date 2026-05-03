Contrôles routiers : 223 infractions relevées, 23 permis retirés et un jeune conducteur placé en garde à vue

Ce week-end prolongé, du 1er au 3 avril 2026, les gendarmes de La Réunion ont relevé 125 infractions sur les routes réunionnaises dont 33 alcoolémies et 5 conduites sous stupéfiants. 23 permis ont été retirés et 7 véhicules immobilisés. Les effectifs de police ont réalisé sur le département 15 opérations de sécurisation et de sécurité routière, permettant de relever 98 infractions dont 27 délits (Photo www.imazpress.com)

- Côté gendarmerie -

Ce dimanche 3 mai, les gendarmes ont fait usage d'une herse pour immobiliser un jeune conducteur. Il avait refusé d'optempérer. Alcoolisé et au volant d'un véhicule non assuré, le mis en cause a été placé en garde à vue.

- Côté police -

- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0.15 et 0.77 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l’emprise de stupéfiant : 03

- refus de se soumettre au contrôle (alcool ou stupéfiant) : 00

- délit de fuite : 00

- refus d'obtempérer : 03

- défaut d'assurance : 12

- défaut de permis de conduire : 06

- excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h : 00

93 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 71 autres diverses contraventions au code de la route dont :

-conduite sous l'empire d'un état alcoolique : 00

-excès de vitesse : 12

- feu rouge / stop / priorité : 07

-défaut de contrôle technique : 06

-défaut de brevet de sécurité : 00

- défaut d'équipement : 03

- défaut de port de casque : 00

-défaut de port de la ceinture de sécurité: 00

-usage d'un télépone tenu en main par le conducteur d'un véhicule: 00

-franchissement de ligne continue : 03

- autres : 43