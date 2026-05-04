Saint-Benoît : disparition inquiétante de Jean-Michel Folio, âgé de 72 ans

La gendarmerie lance un appel à témoins afin de retrouver Jean-Michel Folio, âgé de 72 ans, disparu depuis le mercredi 29 avril 2026 à Saint-Benoît. Il aurait été vu pour la dernière fois marchant sur la route, au niveau du chemin Sévère ou du chemin Cabanon, peu après Saint-François.

Au moment de sa disparition, il n’avait pas de téléphone sur lui. Aucun problème de santé particulier n’a été signalé. Les vérifications effectuées auprès des hôpitaux de l'île n’ont, à ce stade, pas permis de le localiser.



Tenue portée au moment de sa disparition : chemise bleue et casquette bleue.

Si vous disposez d'informations permettant de le localiser, contactez la gendarmerie de Saint-Benoît au 02 62 50 33 82 ou composez le 17.