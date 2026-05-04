Laboratoires de biologie médicale : les salariés dénoncent la dégradation des conditions de travail et la "financiarisation" du secteur

La CGT, CFDT, et Unsa, appellent les salariés des laboratoires de biologie médicale à se mobiliser à compter de ce lundi 4 mai 2026 "afin de dénoncer la dégradation continue des conditions de travail, la faiblesse des salaires, ainsi que les conséquences de la financiarisation croissante du secteur." Les salariés ne bloqueront pas les patients, mais souhaitent alerter sur les difficultés qu'ils rencontrent. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sandrine Léar, de la CGTR Cerballiance Réunion lance : "On a averti le groupe. On voit bien qu'aujourd'hui c’est le financier qui intéresse le plus que l’humain".

"On a une dégradation des conditions de travail remontée à la direction du travail et à la CGSS. Ils ne recrutent plus. On ferme les laboratoires les après-midis et on déplace les gens. On fait travailler les salariés 4 samedis sur 4, on arrive plus à concilier vie privée et travail" ajoute la salariée.

Dervillier Elianne, travaille dans le Nord, elle est secrétaire du Comité Social Économique, CSE et explique à son tour : "On a aucune reconnaissance de la direction. Il y a des gens qui font 6 h à 19 h. Tu viens faire ton planning normal et tu arrives, il n’y a personne, on est dans une continuité de service donc on est obligé de faire."

"Cette entreprise gagne de l’argent, mais quand on leur demande des choses, on nous dit qu’il n’y en a pas. Aux négociations, on nous dit que le national envoie une enveloppe, nous on demande d’appliquer les spécificités locales".

"On montait déjà au créneau, mais la encore plus. On a beaucoup de collègues en arrêt mais ils ne se posent pas de questions. Il y a une souffrance au travail, on a une expertise en 2022, qui a montré un gros malaise dans tous les Cerballiance de l’île."

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- Une situation apparaît "incompréhensible" -

Dans le même temps, les dernières Négociations Annuelles Obligatoires n’ont abouti à aucune avancée significative.

"L’augmentation annoncée de 1,6 % applicable au 1er juillet 2026 représente en pratique environ 0,8 % sur l’année, dans un contexte où les salariés subissent de plein fouet la hausse du coût de la vie et la dégradation des conditions de travail" note le communiqué syndical.

Cette situation apparaît "d’autant plus incompréhensible" que la direction du groupe Cerba HealthCare communique publiquement sur des résultats qualifiés de "solides", une entreprise "robuste" ainsi qu’un chiffre d’affaires de 1,818 milliard d’euros, indique la CGT

Les salariés disent refuser "que la logique financière continue de primer sur : leur santé, leurs conditions de travail, leur rémunération et la qualité du service rendu aux patients".

"La santé ne peut être réduite à une logique de rentabilité. À travers cette mobilisation, les salariés des laboratoires entendent défendre :

des conditions de travail dignes, des effectifs adaptés, une réelle reconnaissance salariale, ainsi qu’une biologie médicale au service des patients et non des seuls objectifs financiers" termine le syndicat en appellant "l’ensemble des salariés du secteur à rejoindre le mouvement de grève à compter du 4 mai 2026".

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