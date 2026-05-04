Grippe et Covid-19 : lancement de la campagne de vaccination ce lundi

Ce lundi 4 mai 2026, marque le début officiel de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19, pour les personnes les plus à risque. "Ces deux maladies, très contagieuses, peuvent avoir des conséquences graves sur la santé des personnes vulnérables et entraîner des complications, des hospitalisations et des décès" peut-on lire sur le site de l'Agence Régionale de Santé, ARS. À La Réunion, environ 212.500 bons ont été envoyés pour cette saison aux personnes concernées par cette vague de vaccination.

Comme tous les ans, les personnes, ciblées par les recommandations vaccinales, reçoivent un courrier d’invitation accompagné d’un bon de prise en charge à 100% adressé à leur domicile par l’Assurance Maladie.

Pour se protéger de ces maladies, l’ARS La Réunion et l’Assurance Maladie Réunion encouragent les personnes à risque et les professionnels de santé à se faire vacciner dès maintenant.

Il est également recommandé à tous les Réunionnais d’adopter les gestes barrières qui permettent de limiter la propagation de ces virus.

- La vaccination est possible chez son médecin, pharmaciens, infirmier ou sage-femme -

Il est possible de retirer gratuitement le vaccin en pharmacie sur simple présentation du bon de prise en charge et se faire vacciner par le professionnel de santé de votre choix.

Dans le cas où une personne éligible n’a pas reçu ou a égaré le courrier d’invitation de l’Assurance Maladie, son médecin, sage-femme, infirmier ou pharmacien peut lui délivrer un imprimé de prise en charge, après s’être assuré de son éligibilité.

Les pharmaciens peuvent procéder à la vaccination des publics concernés, ils ont pour cela suivi une formation préalable de 6 heures.

Les pharmaciens ayant suivi un enseignement relatif à la vaccination au cours de leur formation initiale ne sont pas soumis à l’obligation de suivre une nouvelle formation.

- Une vaccination pour les personnes à risques -

L'Agence Régionale de Santé explique que la vaccination est recommandée chez les personnes à risque de grippe sévère ou compliquée :

Les personnes âgées de 65 ans et plus

Les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse

Les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes de certaines maladies chroniques ou immunodéprimées

Les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 40 kg/m2

Les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge

L’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave

L’entourage des personnes immunodéprimées

Les professionnels en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère

Le personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et le personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides), ainsi que les professionnels des filières porcines et avicoles (afin d’éviter l’émergence de nouveaux virus grippaux).

Selon le Baromètre Santé publique France 2024, à La Réunion, l’adhésion à la vaccination se maintient à un niveau plus bas que celui constaté pour la France entière (83,5%) avec 79,6 % des 18-25 ans se déclarant favorables à la vaccination en général.

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