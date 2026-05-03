À retenir ce soir : dauphins en danger, conflit au Moyen-Orient, Tikok Vellaye, disparitions et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 3 mai 2026 : - Dauphins piégés par des fils de pêche : Globice Réunion alerte sur un "danger extrême" - Entre un "mauvais accord" et une opération militaire "impossible", l'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir - Bisik : Tikok Vellaye fête ses 35 ans de carrière à la Salle Gramoun Lélé - Disparitions dans les années 80/90 : la gendarmerie relance une enquête et lance un appel à témoins - Contrôles routiers : 223 infractions relevées, 23 permis retirés et un jeune conducteur placé en garde à vue

Après deux incidents survenus en avril au large de La Réunion, l’association Globice tire la sonnette d’alarme sur les risques liés aux lignes de pêche abandonnées en milieu côtier.

L'Iran a mis dimanche les Etats-Unis au défi de choisir entre une opération militaire "impossible" ou un "mauvais accord" dans le conflit en cours au Moyen-Orient, après que Donald Trump a averti qu'il risquait de ne pas accepter une nouvelle proposition de règlement de Téhéran.

Ce samedi 2 mai 2026, le Bisik organisait un concert exceptionnel pour célébrer les 35 ans de carrière de Tikok Vellaye. Une soirée intense, entre hommage et partage, qui a rassemblé plusieurs artistes du séga et du maloya.

Plusieurs décennies après les faits, la gendarmerie de La Réunion relance une enquête sur des disparitions de femmes survenues dans les années 80 et 90. Les autorités appellent la population à se manifester.

Ce week-end prolongé, du 1er au 3 avril 2026, les gendarmes de La Réunion ont relevé 125 infractions sur les routes réunionnaises dont 33 alcoolémies et 5 conduites sous stupéfiants. 23 permis ont été retirés et 7 véhicules immobilisés. Les effectifs de police ont réalisé sur le département 15 opérations de sécurisation et de sécurité routière, permettant de relever 98 infractions dont 27 délits