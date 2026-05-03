À la une de ce lundi : stupéfiants dans les bars, maires, Mélenchon candidat, disparitions, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 4 mai 2026 : - Chez les salariés comme les clients, la consommation de stupéfiants se banalisent dans les bars de La Réunion - Maires élus ou réélus : 100 jours pour définir les urgences, les priorités et fixer le cap - Mélenchon officiellement candidat pour 2027 - Disparitions dans les années 80/90 : la gendarmerie relance une enquête et lance un appel à témoins - Contrôles routiers : 223 infractions relevées, 23 permis retirés et un jeune conducteur placé en garde à vue - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, quelques nuages l’après-midi (Photo www.imazpress.com)

Alors que la consommation de stupéfiants continue de progresser chaque année à La Réunion, les autorités ont décidé de lancer un plan d'action régional. Les entreprises, notamment du milieu de la restauration et du milieu de la nuit, sont appelés à se mobiliser. Entre consommation d'alcool, de stupéfiants, et parfois même de trafic au sein de certains établissements, le secteur semble plus concerné que d'autres par la problématique.

Quelques semaines après leur élection, les maires de La Réunion dressent un premier point d’étape pour Imaz Press, . Entre mesures immédiates pour le pouvoir d’achat, réorganisation des services et lancement de projets structurants, elles et ils se donnent "100 premiers jours" pour appréhender des priorités souvent convergentes, mais aussi des réalités locales contrastées

Jean-Luc Mélenchon n'aura donc trouvé personne pour "faire mieux": à 74 ans, il a officialisé dimanche soir, sans grande surprise et à un peu moins d'un an de l'échéance, sa quatrième candidature à l'élection présidentielle.

Plusieurs décennies après les faits, la gendarmerie de La Réunion relance une enquête sur des disparitions de femmes survenues dans les années 80 et 90. Les autorités appellent la population à se manifester.

Ce week-end prolongé, du 1er au 3 avril 2026, les gendarmes de La Réunion ont relevé 125 infractions sur les routes réunionnaises dont 33 alcoolémies et 5 conduites sous stupéfiants. 23 permis ont été retirés et 7 véhicules immobilisés. Les effectifs de police ont réalisé sur le département 15 opérations de sécurisation et de sécurité routière, permettant de relever 98 infractions dont 27 délits

Pour ce lundi 4 mai 2026, Matante Rosina prévoit une journée globalement agréable sur l’île. La matinée s’annonce bien ensoleillée sur la majorité du territoire. Au fil des heures, des nuages se développent surtout sur les pentes du nord-ouest, avec de rares averses. Le soleil reste toutefois généreux dans le sud et l’est. Le vent de sud-est est faible à modéré, avec quelques rafales sur les côtes exposées. Les températures restent de saison, entre 27 et 31°C sur le littoral.