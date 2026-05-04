Car Jaune : des abonnements à moitié prix pour lutter contre la hausse des prix du carburants

Hors étudiants et stagiaires de la formation professionelle qui bénéficient de la gratuité, les prix sont désormais de:

- Mensuel : 19 euros au lieu de 38 euros/mois- Trimestriel : 50 euros au lieu de 100 euros/trimestre- Annuel : 180 euros au lieu de 360 euros/an

Et pour les moins de 26 ans :

- Mensuel : 7,50 euros au lieu de 15 euros/mois

- Trimestriel : 15 euros au lieu de 30 euros/trimestre

- Annuel : 35 euros au lieu de 70 euros/an

La réduction de -50% s’applique automatiquement au moment du paiement du renouvellement d’abonnement jusqu’au 31 octobre 2026, en effectuant les démarches en ligne ou en se rendant dans l’un des points de vente Car Jaune.

Pour les abonnements en cours, des modalités de crédits supplémentaires gratuits seront ajoutés automatiquement sans aucune démarche : jusqu’à 6 mois supplémentaires offerts pour un abonné annuel.

En parallèle, la collectivité adapte l’offre à la demande en ajoutant des capacités supplémentaires sur les lignes les plus fréquentées. Elle précise que "les 8 départs en renfort des courses les plus fréquentées représentent plus de 400 places offertes supplémentaires", notamment aux heures de pointe.





À travers ces décisions, la Région Réunion affirme sa "volonté de renforcer durablement l’attractivité des transports en commun tout en répondant aux urgences sociales".

- Renforcement du réseau -

Depuis plusieurs années, la collectivité mène une "politique volontariste en matière de mobilité". Elle rappelle que "depuis 2022, la Région a engagé une politique volontariste de soutien à la mobilité des publics prioritaires".

Cette stratégie s’est notamment traduite par l’extension progressive de la gratuité à différents publics, comme les étudiants, les demandeurs d’emploi ou encore les personnes âgées. "80% des abonnés du réseau le sont à titre gratuit" se félicite la Région, tandis que "près de 60 % des voyages sont réalisés sans frais".



Le réseau a aussi connu une transformation structurelle importante. La Région souligne que "+10 % de capacité, soit 40 trajets supplémentaires par jour " ont été réalisés depuis 2025, et qu'elle attend l’arrivée de nouveaux véhicules et une modernisation de l’information voyageurs. Une nouvelle augmentation est prévue en août 2026, incluant "+15% d’offre ajoutée" et des liaisons renforcées entre les principales villes de l’île.

La fréquentation du réseau est en nette progression d'après la collectivité, avec "un niveau de fréquentation dépassant les +20% de voyageurs par rapport au 1er trimestre 2025" . Une hausse qui témoigne, selon la Région, de "l’adhésion des usagers aux mesures mises en place".

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