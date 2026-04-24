Prix des carburants : la Commission permanente valide les mesures exceptionnelles décidées par la Région

Réunie ce vendredi 24 avril 2026 sous la Présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a voté plusieurs mesures pour atténuer les impacts la crise du carburant : baisse du tarif de l'abonnement Car jaune, augmentation des rotations des cars, aides aux professionnels de la route ou encore maintien du plafonnement de la bouteille de gaz. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

• Des mesures exceptionnelles pour le réseau Car Jaune

La Région Réunion a décidé de mettre en œuvre des mesures immédiates afin de soutenir les usagers du réseau Car Jaune, de garantir la continuité du service public de transport et de renforcer son attractivité.

- réduction de 50 % du coût des abonnements Car Jaune pendant 6 mois

Cette mesure entrera en vigueur au 1er mai 2026, conformément aux orientations arrêtées, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 octobre 2026.

Pour les abonnements souscrits à compter du 1er mai 2026, la réduction de 50 % sera appliquée directement au moment de l’achat.

Pour les abonnements en cours au 1er mai, les usagers bénéficieront d’un crédit d’abonnement sous forme de périodes supplémentaires gratuites, permettant de prolonger la durée de validité de leur abonnement sans surcoût.

- renforcement de l’offre de transport

En accompagnement des mesures tarifaires, un renforcement de l’offre de transport est déployé entre mai et juillet 2026 afin d’absorber l’augmentation attendue de la fréquentation du réseau.

Ce dispositif présente un caractère transitoire, dans la mesure où il précède la mise en œuvre, a compter de la rentrée scolaire d’août 2026, de la première phase du Car à Haut Niveau de Service, telle que prévue contractuellement, et qui intègre un renforcement significatif de l’offre.



Ce renforcement ponctuel se traduit par l’ajout de 8 départs quotidiens, du lundi au samedi, positionnés en période de pointe du matin :

• 4 départs sur le secteur Ouest, correspondant à :

- 1 aller-retour sur la ligne O1 (reliant Saint-Denis à Saint-Pierre par la route des Tamarins)

- 1 aller-retour sur la ligne O2 (reliant Saint-Denis à Saint-Pierre par le littoral) ;

• 4 départs sur le secteur Est, correspondant à :

- 1 aller-retour sur la ligne E1 (reliant Saint-Denis à Saint-Benoît via la RN)

- 1 aller-retour sur la ligne E2 (reliant Saint-Denis à Saint-Benoît via l’ancienne RN)

- prise en charge de la hausse des coûts carburant

La Région a décidé de prendre en charge le surcoût lié à l’augmentation des carburants pour le réseau Car Jaune. Cette mesure se traduit par une application anticipée du mécanisme contractuel d’indexation, initialement prévu en 2027. Elle permet de garantir la continuité du service public tout en préservant l’équilibre économique du contrat. Le surcoût lié à la hausse des carburants est ainsi évalué à environ 1,3 million d’euros si la hausse des carburant était maintenue jusqu’à la fin d’année 2026, soit 9 mois depuis le début de la crise.

• Un dispositif carburant exceptionnel temporaire pour les professionnels de la route

Suite aux réunions de travail organisées à la CCIR le 8 avril 2026 avec le Préfet et les professionnels de la route réunis en intersyndicale et le 13 avril 2026 à la Région avec l’intersyndicale, la Région a proposé la mise en place de mesures d’actions, notamment la création d’un Dispositif Carburant Exceptionnel Temporaire (DCET) et d’un Dispositif Complémentaire conditionné à l’Intervention des Pétroliers (DCIP), en faveur des entreprises de transport routier.

Le Dispositif Carburant Exceptionnel Temporaire consiste en une ristourne de 10 centimes supplémentaires par litre de gazole pour les professionnels de la route.

Elle s’ajoute pour les transporteurs routiers de marchandises aux 8 centimes par litre de gazole du dispositif régional actuellement en vigueur.

Elle s’ajoute pour les autres professionnels de la route (taxi, ambulance, auto-écoles, VTC...) aux 23 centimes par litre de gazole qu’ils perçoivent déjà.

La Commission Permanente a validé ce cadre d’intervention exceptionnel et a voté l’engagement d’une enveloppe d’un montant de 650 000 euros pour la mise en œuvre de ce Dispositif Carburant Exceptionnel Temporaire (DCET).

Elle a également approuvé la mobilisation d’une enveloppe d’un montant de 217 000 euros pour la mise en œuvre d’un Dispositif Complémentaire à l’Intervention des Pétroliers (DICPE), consistant en une ristourne supplémentaire de 5 centimes par litre de gazole, mais qui reste conditionnée à l’intervention des pétroliers.

• Soutien aux entreprises

Afin de soutenir les entreprises confrontées aux impact de la crise, la Région s’est prononcée en faveur de la mise en place d’un fonds de garantie, dont le dispositif est en cours d’élaboration avec la Banque Publique d'Investissement.

• Plafonnement du prix de la bouteille de gaz pour l'ensemble de la population

La Région a décidé de continuer à supporter le coût du plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 18 euros, alors que son prix réel au 1er mai sera d’environ 22 euros. L’effort budgétaire de la Région sera donc plus important. La collectivité régionale, qui assume seule le coût de ce plafonnement, a déjà mobilisé près de 12,5 millions d’euros depuis la mise en œuvre du dispositif bénéficiant à l’ensemble de la population.

Ces différentes mesures constituent une contribution pour atténuer l’impact de la crise mais les effets du choc pétrolier en cours commandent l’implication de l’ensemble des acteurs publics et privés pour y faire face.

Dans ce contexte, la contribution des pétroliers, qui sont bénéficiaires de l’envolée des prix, et qui ont été sollicités pour une action sur les prix de l’essence et du gazole en faveur de l’ensemble de la population, est très attendue.

