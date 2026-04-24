Faute de "sécurité suffisante", la préfecture n'autorise pas le Rallye de Petite-Île

En raison de l'impossibilité pour l'organisateur de garantir une "sécurité suffisante" pour les riverains et le public, le préfet annonce ne pas autoriser le rallye de Petite-lle, prévu les 2 et 3 mai 2026. L'autorisation réglementaire du rallye "était conditionnée à l'examen de divers contrôles administratifs et de reconnaissances de terrain, suivis de prescriptions destinées à renforcer la sécurité des riverains et du public", soulignent les autorités. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/imazpress.com)

"Dans le cadre de la commission départementale de sécurité routière (CDSR), réunie le 23 avril à la sous-préfecture de Saint-Paul, l'ensemble des avis des membres ont été recueillis au regard du respect de ces prescriptions", explique la préfecture.

"Les représentants des forces de sécurité intérieure ont émis un avis défavorable, la gendarmerie considérant qu'il existe un risque réel et important pour les riverains et le public lors du passage des coureurs automobiles en zone habitée, et préconisant que les épreuves se déroulent en dehors de toute zone urbanisée", détaille-t-elle.

A l'issue de ces échanges, le sous-préfet de Saint-Paul, président de la CDSR, a rendu un avis défavorable à la tenue de la course, considérant que l'organisateur, "malgré les mesures supplémentaires mises en œuvre, n'est cependant toujours pas en mesure d'apporter des garanties suffisantes contre la survenance d'un accident entre un véhicule de course et un piéton présent aux abords".

"La réduction de la vulnérabilité du public, compte tenu du trop faible nombre de zones sécurisées le long de ces axes étroits et sinueux, demeure une problématique majeure", indiquent les autorités.

Sur la base de ces avis défavorables et des risques pour la population, le préfet a pris un arrêté préfectoral portant refus d'organiser le rallye.

- La sécurité renforcée après un drame -

Cette interdiction survient alors que La Réunion reste marquée par le drame survenu lors du rallye de Saint-Joseph en octobre 2025, où un accident avait provoqué la mort de trois enfants.

Une fillette de 9 ans ainsi que son frère de 12 ans sont décédés après avoir été percutés par une voiture lors du rallye de Saint-Joseph, le 26 octobre 2025. Un troisième enfant est décédé des suites de ses blessures le 3 novembre suivant.

L'accident s'était produit vers 15h, sur une épreuve du rallye de Saint-Joseph, au niveau de la Plaine-des-Grègues. De nombreux spectateurs s’étaient massés le long de la route pour assister au passage des véhicules lorsque une voiture en course avait fait une sortie de route, heurtant à pleine vitesse un groupe de spectateurs situé sur le bord de la voie de circulation.

Après le drame, les autorités et organisateurs avaient assuré se mobiliser pour renforcer la sécurité autour des circuits.

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