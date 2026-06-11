[Vidéo] Coupe du monde 2026 : le Mondial de tous les excès débute avec Mexique-Afrique du Sud

Le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 sera donné au stade Aztèque de Mexico, ce jeudi 11 juin 2026 à 23 heures - heure Réunion, avec le match Mexique - Afrique du Sud. Un tournoi XXL avec 48 équipes et 104 rencontres réparti dans trois pays, et qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, entre tensions diplomatiques, craintes sécuritaires, billetterie hors de prix et désastre environnemental (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Une affiche qui rappellera des souvenirs puisque les deux sélections s'étaient déjà affrontées lors du match d'ouverture du Mondial 2010, conclu sur un score de 1-1.

Le Mexique aborde ce tournoi avec de grandes ambitions. Éliminée dès la phase de groupes au Qatar, la Tri a depuis rebondi en remportant la Ligue des nations de la CONCACAF et la Gold Cup en 2025.

L'Afrique du Sud retrouve la Coupe du monde pour la première fois depuis l'édition 2010 disputée sur son sol. Les Bafana Bafana ont validé leur qualification en terminant en tête de leur groupe devant le Nigeria.

Mishko, l’analyste sportif d'Imaz Press, a rendu son verdict. Alors, son pronostic sera-t-il le bon ? Donnez le votre en commentaire.

- Coup d'envoi du mondial de football -

Voici un rappel des groupes de cette édition.

C'est à 13h00 locales (19h00 GMT, 23h00 - heure de La Réunion) exactement que sera donné le coup d'envoi du premier des 104 matchs de cette Coupe du monde hors norme, disputée à 48 équipes.

Dans le stade Aztèque, qui va accueillir son troisième match d'ouverture, un record, le spectacle devrait être caliente et humide, niveau météo, coloré et festif, niveau ambiance, avec une cérémonie d'ouverture mêlant musique, danse et arts typiques de la culture mexicaine.

Cette journée inaugurale 100% mexicaine offrira une deuxième rencontre en soirée à Guadalajara, entre la Corée du sud et la République tchèque, avant que le curseur ne se déplace vendredi 4.000 km plus au nord-est, à Toronto pour Canada-Bosnie, puis 3.500 km plus au sud-ouest à Los Angeles pour Etats-Unis-Paraguay.

- Les Bleus sont arrivés à leur camp de base -

Finaliste malheureuse il y a quatre ans au Qatar, l'équipe de France est arrivée mercredi après-midi à Boston, accueillie par une centaine de fans déchainés à son hôtel du downtown, six jours avant son entrée en lice face au Sénégal.

Tout va désormais s'accélérer pour les hommes de Didier Deschamps qui auront moins d'une semaine pour s'acclimater à la chaleur de la côte est avant de défier les Sénégalais mardi à East Rutherford (New Jersey) pour leur entrée en lice dans une compétition pour laquelle ils sont de sérieux prétendants au titre.

Ils enchaîneront avec un match contre l'Irak, le 22 juin à Philadelphie, puis un autre face à la Norvège, le 26 juin à Foxborough (Massachusetts) pour boucler le premier tour dans le groupe I.

La délégation est composée au total d'une soixantaine de personnes en comptant les 26 joueurs, les 21 membres du staff et une quinzaine de salariés de la Fédération française de football issus des différentes structures de l'instance, selon une source proche de la FFF.

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