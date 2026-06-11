Mondial-2026 : et maintenant, place au foot et à la fête à Mexico !

Malgré les tensions politico-diplomatiques persistantes et les diverses polémiques dont a dû se défendre le patron de la Fifa Gianni Infantino, au "futbol" d'enfin reprendre ses droits au Mondial-2026 jeudi, avec Mexique-Afrique du Sud en match d'ouverture.

. "Ahorita, Mexico !"

"Mexico, c'est maintenant !" C'est à 13h00 locales (19h00 GMT, 21h00 à Paris) exactement que sera donné le coup d'envoi du premier des 104 matches de cette Coupe du monde hors norme, disputée à 48 équipes. Une affiche en forme de remake du match d'ouverture du Mondial-2010, que les aficionados du ballon rond espèrent spectaculaire, histoire de lancer ce tournoi bien tourmenté sur les meilleurs auspices.

Dans le stade Aztèque, qui va accueillir son troisième match d'ouverture, un record, le spectacle devrait être caliente et humide, niveau météo, coloré et festif, niveau ambiance, avec une cérémonie d'ouverture mêlant musique, danse et arts typiques de la culture mexicaine.

Après plusieurs jours de protestations dans les rues de la capitale sur fond de grogne sociale, un nouvel appel à manifester a été lancé.

Mais la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a affirmé que tout était "sous contrôle".

Cette journée inaugurale 100% mexicaine offrira une deuxième rencontre en soirée à Guadalajara, entre la Corée du sud et la République tchèque, avant que le curseur ne se déplace vendredi 4.000 km plus au nord-est, à Toronto pour Canada-Bosnie, puis 3.500 km plus au sud-ouest à Los Angeles pour Etats-Unis-Paraguay.

. Infantino combatif face aux médias...

A la veille du grand rendez-vous, le patron de la Fifa en avait fixé un aux médias mercredi. Et c'est peu dire qu'il était attendu au tournant, alors que la préparation de ce Mondial a été perturbée comme rarement par l'extrasportif, entre les tensions internationales et l'impact de la politique du président Donald Trump, notamment en matière migratoire.

Peu poussé dans ses retranchements, le président de la Fifa a notamment jugé "malheureux" que l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan ait été refoulé par les autorités américaines à son arrivée à l'aéroport de Miami (Floride) alors même qu'il avait un visa. "Nous ne contrôlons pas tout", a-t-il répété plusieurs fois, concédant son impuissance face aux autorités américaines.

A un journaliste britannique qui l'interrogeait sur le fait que 15 membres de la délégation iranienne n'aient pas obtenu de visa pour les Etats-Unis, il a répliqué: "En 2035, le Mondial féminin sera au Royaume-Uni. Trouveriez-vous normal que la Fifa dise au gouvernement britannique qui il doit laisser entrer dans son pays?"

Sur quoi, Gianni Infantino, souvent moqué pour sa grande proximité avec le président américain, en a profité pour saluer "l'engagement et l'implication" de Donald Trump, sans qui il aurait été "impossible d'organiser une Coupe du monde aux Etats-Unis".

Dans le même temps, à Mogadiscio, Omar Artan, désigné meilleur arbitre africain l'an dernier, a été accueilli en héros pour son retour.

L'immense désagrément qu'il a subi a suscité l'indignation en Somalie, qui pensait pour la première fois envoyer un de ses arbitres à la Coupe du monde. Et au-delà, son cas est devenu le symbole du durcissement de la politique migratoire des Etats-Unis, censés accueillir la planète entière lors de la plus grande compétition de football au monde.

"Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030, a lancé Omar Artan, drapeau national sur les épaules.

... avec une pensée pour Christophe Gleizes

Avant toute autre considération, Gianni Infantino a tenu à faire part de son soutien au journaliste français Christophe Gleizes, détenu depuis un an en Algérie.

"Il y a une chaise vide, c'est celle de Christophe Gleizes, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde", a-t-il déclaré.

"J'ai invité ses parents pour le match France-Sénégal mais j'espère vraiment que dans un grand acte d'humanité, on lui accordera une grâce présidentielle et qu'il pourra même nous rejoindre pendant le Mondial."

Plus tôt, l'ONG Reporters sans frontières (RSF) avait annoncé que le journaliste de 37 ans avait été accrédité par la Fifa pour l'évènement.

. Arrivée des Bleus, la RD Congo attendue

Finaliste malheureuse il y a quatre ans au Qatar, l'équipe de France est arrivée mercredi après-midi à Boston, accueillie par une centaine de fans déchainés à son hôtel du downtown, six jours avant son entrée en lice face au Sénégal.

Une toute autre ambiance devrait régner à Houston (Texas) jeudi, pour le débarquement des joueurs de la République démocratique du Congo, dont la préparation a dû être effectuée en Belgique et en France, loin de l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays et inquiète les autorités américaines.



AFP