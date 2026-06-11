L'agriculture réunionnaise en crise : les professionnels mobilisés devant la préfecture à Saint-Denis

Ce jeudi 11 juin 2026, c'est devant la préfecture à Saint-Denis que les Jeunes Agriculteurs Réunion et la FDSEA de La Réunion se mobilisent. Cette mobilisation vise à alerter sur les nombreuses difficultés auxquelles sont actuellement confrontés les agriculteurs réunionnais. Une délégation a été reçue par les services de l’État, les agriculteurs regrettent l'absence du Département et le manque de propositions concrètes quant aux prix des carburants et à l'augmentation des coûts de production (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ils ressortent déçus de leur rencontre en préfecture : "On a rien de concret", lance un agriculteur dans les jardins de la Liberté.

Les agriculteurs demandaient le paiement du reliquat de 11 millions d’euros pour la filière canne, la DAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) de La Réunion annonce qu’ils seront payés d’ici une quinzaine de jours.

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"On attendait un peu plus que ça", s'agace Stéphane Sarnon, président de la FDSEA Réunion. Il ajoute : "On aurait aimé que le département soit présent, que l'État soit médiateur de ça, pour pouvoir faire avancer nos dossiers."

À titre d'exemple, Stéphane Sarnon demande un prix des carburants pour les engins agricoles bloqué à moins d'un euro le litre pour le début de la campagne sucrière. Autre problématique : "Le prix des engrais a augmenté, et par rapport à ça, l'interprofession ne pourra pas faire une aide à l'engrais, parce que la caisse est vide. Le coût de production a aussi augmenté, mais le prix de la canne par rapport à la convention est resté le même." Écoutez.

Pour l'aide aux prix des carburants, le représentant des agriculteurs dépore la somme des démarches administratives qu'il faut faire pour avoir 15 centimes au litre. "On nous renvoie sur les dispositifs nationaux, et c'est toujours beaucoup de démarches à faire."

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