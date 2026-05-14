Prix des carburants : le Département élargit le dispositif Cart' Monetik à 6.000 bénéficiaires supplémentaires

Ce mercredi 13 mai 2026, réunis en Commission permanente exceptionnellement en direct de la Foire agricole de Bras-Panon, les élus départementaux ont fait le choix d'élargir le dispositif Cart' Monetik élargi à 6.000 bénéficiaires supplémentaires. Cela pour répondre à la hausse des prix des carburants et à ses conséquences sur le pouvoir d’achat des Réunionnais (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Afin de renforcer l’accompagnement des publics les plus fragiles confrontés à la hausse du coût de la vie et des dépenses de mobilité, la Collectivité a confirmé l’élargissement du dispositif Cart'Monétik aux professionnels de l’aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées (SAD) ainsi qu’aux assistants familiaux engagés dans la protection de l’enfance.

Ces aides sont attribuées directement aux professionnels concernés, sans transiter par les structures ou organismes employeurs.

Cette nouvelle mesure (destinée à 6.000 autres bénéficiaires) vise à apporter une réponse concrète et immédiate aux difficultés rencontrées sur le terrain par ces acteurs essentiels de la solidarité réunionnaise.

- Le Département débloque 5 millions d’euros d’aide pour les carburants -

Face à la flambée des prix des carburants et à ses conséquences sur le pouvoir d’achat, le conseil départemental a annoncé le 15 avril dernier, une enveloppe exceptionnelle de 5 millions d’euros pour soutenir les publics les plus fragiles.

Cette décision intervient dans un contexte de forte hausse des prix à la pompe.

Au total, ce sont près de 70.000 Réunionnais qui sont concernés.

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