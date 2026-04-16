Prix des carburants : les pétroliers ne parlent toujours pas, mais pas d’inquiétude, ils sont en parfaite santé financière

Ce jeudi 16 avril 2026, nous avons écrit aux pétroliers. Dans un e-mail envoyé à 6 h 48 du matin, nous leur avons adressé une série d'interrogations communes à l'ensemble des Réunionnais. Les rois du pétrole - qui ne n'ont jamais de problème en fin de mois -, ne nous ont pas répondu. Sans surprise. Ils sont silencieux après avoir déclenché une tempête dans le pouvoir d'achat des familles de l'île. Faute de réponses officielles à des questions qui semblent pourtant à la portée des quatre compagnies pétrolières installées à La Réunion, nous avons choisi de publier les questions que nous leur avons posé (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

• Question : l’État et les collectivités locales ont chacun annoncé des dispositifs d’aide pour compenser la hausse du prix des carburants. Envisagez-vous de participer à ces dispositifs sachant que toutes les compagnies pétrolières sont largement bénéficiaires ?

Pas de réponse des compagnies pétrolières.

Il convient cependant de rappeler que le Conseil Régional de La Réunion a mis sur la table une enveloppe de 435.000 euros, une somme issue du surplus d’octroi de mer qui viendra en complément de l’indexation gazole et qui représente 10 centimes par litre de carburant.

Le lundi 13 avril, la Région ajoute 5 centimes de plus à condition que les pétroliers participent eux aussi, une aide réservée aux transporteurs, et, ils l’espèrent, aux 20 autres professions qui font partie de l’intersyndicale.

Ce mercredi 15 avril 2026, le Conseil départemental annonce également une participation, réservée cette fois aux familles modestes, via la carte Monétik. 60.000 familles recevront cette aide qui va varier entre 50 et 200 euros, pour un budget total de 5.000.000 euros.

Aucun des quatre pétroliers présents sur l’île, Rubis, Total, Ola ou Vivo, n’a indiqué qu’il participerait à ces efforts en faveur de la population, ni à des dispositifs qui viendraient soulager le portefeuille des Réunionnais.

Bon à savoir : selon plusieurs députés réunionnais : "Les compagnies pétrolières ont réalisé plus de 80 millions d'euros de "surprofits" par jour depuis le début de la guerre. Pour le seul mois de mars, ils représenteraient environ 2,5 milliards d'euros" Ola energy Réunion a fait, par exemple, plus de 117 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2020.

- Les pétroliers peuvent baisser leur marge bénéficiaire à La Réunion -

• Question : les prix des carburants sont fixés par la préfecture, une spécificité de La Réunion, mais il s’agit d’un prix maximum. Pour éviter aux Réunionnais de payer très cher leur carburant, envisagez-vous de baisser votre marge sur la vente des produits ?

Pas de réponse des compagnies pétrolières.

Il convient de rappeler que leur marge est de 4,81 %, et celle des stations-services est de 7,08 %, ces marges sont réglementées indique la préfecture.

Autre élément qui entre dans la composition des prix des carburants :

48,2 % Coût de la matière première (ou "CAF" = coût-assurance-fret)

1,91 % Frais portuaires ;

38 % de fiscalité en moyenne - dans les faits, la fiscalité est différente pour chaque type de carburant

Pour le Sans-plomb : 46%, dont 38% de fiscalité locale et 8% de fiscalité nationale et européenne ;

Pour le Gazole : 30%, dont 23,5% de fiscalité locale, et 6,5% de fiscalité nationale et européenne ;

0,85 % Stockage : Frais pour conserver le carburant dans les dépôts avant la distribution

À chaque publication des prix des carburants, la préfecture indique qu'il s'agit d'un prix maximum, il est donc possible d'afficher un prix inférieur si les pétroliers faisaient le choix de baisser leur marge bénéficiaire.

C’est comme une limitation de vitesse, effectivement impossible de dépasser le chiffre indiqué, mais rien n’empêche de rouler moins vite.

- Un silence qui finirait presque par devenir inquiétant à La Réunion -

• Question : la Région s’est déclarée prête à augmenter son aide ce lundi 13 avril, à condition que les compagnies pétrolières fassent-elles aussi un geste en faveur de l’ensemble des réunionnais. Envisagez-vous de répondre favorablement à cette demande ?

Pas de réponse des compagnies pétrolières.

Il convient de rappeler que les compagnies pétrolières sont frappées d’un mutisme absolu depuis le début de cette crise … Quel dommage …

• Question : vous êtes-vous concerté avec vos directions au national ou à l’international pour savoir ce qu'il serait possible de faire en matière de compensation de la hausse ?

Pas de réponse des compagnies pétrolières.

Il convient de rappeler aux pétrolier qu’il est possible, même séparés par 10.000 kilomètres de distance, d’échanger par mail, par téléphone, par "WhatsApp" et même par courrier postal en recommandé avec accusé de réception. Prenez note de ce précieux conseil de Madame Aude.

• Question : vous êtes habituellement réticent à répondre aux questions de la presse, pourquoi ?

Pas de réponse des compagnies pétrolières.

Il convient de rappeler que les voies des pétroliers sont sans doute impénétrables.

Ce silence finirait presque par devenir inquiétant, si les bénéfices faramineux réalisés par les compagnies pétrolières ne venaient pas nous rassurer sur leur bonne santé financière.

Les Réunionnaises et les Réunionnais qui en sont à choisir entre faire leur plein de carburant et faire leurs courses, apprécions sans doute

La Rédaction d'ImazPress