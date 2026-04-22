Prix des carburants : les pétroliers toujours silencieux, à bout de patience, les entreprises prêtes à se mobiliser

Après deux jours de réunions et de rencontres autour des prix des carburants, aucune annonce, aucune réponse, aucun geste. Les pétroliers restent muets. En face, la pression monte et ce lundi 27 avril 2026 pourrait bien marquer le retour de la mobilisation des entreprises (Photo AFP)

On les attendait. On espérait, au minimum, une piste. Un centime symbolique. Mais jusqu'à maintenant, pas de son, pas d'image.

Ce jeudi matin, au lendemain des rencontres organisées à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le constat est limpide : à l'image de la réunion qui a eu lieu mardi 21 avril dernier à la préfecture, les pétroliers sont repartis comme ils sont venus. Discrets. Très discrets. Trop discrets.

Il faut croire que ces deux jours de discussions et ces longues heures d'échanges n'ont pas suffi à trouver des solutions. Peut-être que la stratégie des compagnies de pétroliers peut se résumer en un mot : attendre. Laisser passer sans bouger, tandis que les prix, eux, risquent encore de grimper.

Autour de la table à la préfecture, mardi, un pétrolier lâchait à la présidente de Région, Huguette Bello : "Je ne dis rien car je ne sais pas quoi répondre". Au moins, ça a le mérite d'être honnête.

- Les professionnels s'impatientent -

Face à l'inaction et l'absence de réponse, le ton se durcit du côté des professionnels. Le président de la CCIR, Pierrick Robert prévenait déjà hier : les petites entreprises sont prêtes à manifester. Le compte à rebours est donc lancé.

Lire aussi - Prix des carburants : sans solution proposée par les pétroliers, les entreprises pourraient se mobiliser dès lundi

L'équation est pourtant simple. L'État, la Région, et même le Département ont contribué à mettre en place des aides pour faire face à la hausse des prix des carburants. Tout le monde y a mis du sien...sauf les principaux concernés. Et sans participation des pétroliers, les 5 centimes supplémentaires annoncés par le conseil régional pourraient bien passer sous le nez des professionnels de la route. Un effort gaspillé.

- La balle dans le camp des pétroliers -

Le préfet lui-même aurait insisté pour qu'un geste soit fait en faveur de l'ensemble de la population. Les élus insistent. Les professionnels attendent. Les Réunionnais aussi.

Lire aussi - Après la mobilisation des professionnels de la route : la grande majorité des Réunionnais continue de payer le carburant au prix fort imposé par les pétroliers

Mais derrière les réunions feutrées et les portes closes, la rue n’est jamais bien loin. Et elle pourrait bien se réveiller dès lundi. Le monde économique prévient : si rien ne bouge d’ici la fin de la semaine, la mobilisation pourrait reprendre. Une question simple subsiste : fallait-il vraiment deux jours de réunions pour si peu ?

Et puisqu'on dit que la nuit porte conseil, peut-être que ce jeudi, après une bonne nuit de sommeil, les compagnies pétrolières finiront par annoncer une bonne nouvelle à la population. Ou pas.

vg / www.imazpress.com / [email protected]