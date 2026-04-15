Prix des carburants : consternation après la motion adoptée par le Conseil Départemental

La Région Réunion a pris connaissance, avec consternation, de la motion relative à la hausse des prix des carburants adoptée par le Conseil Départemental. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Il est particulièrement regrettable que la collectivité départementale se livre à une mise en cause de la Région Réunion alors que la situation de crise actuelle exige un esprit de responsabilité et de solidarité.

La Réunion a, dans le passé, souffert de telles attitudes politiciennes et d’affrontements stériles entre institutions qui ne servent pas l’intérêt général.

Sur le fond, la Région ne peut que déplorer les appréciations erronées contenues dans le texte de cette motion sur l’octroi de mer dont, rappelons-le, 75% des recettes sont affectées aux communes. Elle ne peut que regretter, également, les imprécisions des annonces faites par le Département qui semblent se limiter à une communication sur un dispositif déjà existant de la carte monétique de 50 euros annuels pour les publics éligibles.

À ce stade, elle ne fera pas d’autres commentaires.