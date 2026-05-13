Région Réunion : soutien aux transporteurs routiers

Alors que la hausse des carburants impacte les Réunionnais, la Région Réunion met en place un dispositif d'aide exceptionnel pour les professionnels de la route. "Ce mécanisme vise à soutenir la trésorerie des professionnels de la route de La Réunion particulièrement exposés aux variations des coûts des prix des carburants, sans ralentir leur activité", écrit la Région. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Dispositifs régionaux en faveur des professionnels de la route

Résolument engagée auprès des entreprises réunionnaises à travers les moyens qu’elle déploie et les aides directes qu’elle met en œuvre, la Région soutient les professionnels de la route au travers des dispositifs suivants :

- Le dispositif "Gazole professionnel", dispositif pérenne, mis en œuvre depuis 2018,

- Le dispositif Carburant Exceptionnel, en réponse au contexte de crise au Moyen-Orient, en deux volets (DCET et DCIP).

- Dispositif "Gazole professionnel" -

Dispositif pérenne mis en œuvre depuis 2018 avec les tarifs de remboursement suivants, qui diffèrent selon les secteurs d’activités :

- Entreprises de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui et de voyageurs (camion, bus, TPV) 8 centimes d’euros par litre de gazole

- Entreprises de taxi, d’ambulance, d’auto-école et de VTC (Véhicule de Transport avec Chauffeur) et entreprises de transports de produits sensibles (sang, médicaments, greffes de reins, cornées, etc..) à destination des hôpitaux, cliniques, tribunaux, laboratoires d’analyses, etc.) 23 centimes d’euros par litre de gazoleLa date limite de dépôt des premières demandes annuelles 2026 du dispositif pérenne Gazole Professionnel est fixée au : 15 avril 2027.

- Dispositif Carburant Exceptionnel 2026 -

Dans le contexte marqué par le conflit au Moyen-Orient qui est à l’origine de la hausse significative des prix des carburants, la Région souhaite agir en complément de l’État en mettant en œuvre :

- Un Dispositif Carburant Exceptionnel Temporaire (DCET) pendant la période de crise,

- Un Dispositif Complémentaire à l’Intervention des Pétroliers (DCIP uniquement pour les mois d’avril et de mai 2026 pour les véhicules diesels utilisant le gazole), conformément à l’arrêté préfectoral n°585 du 29 avril 2026 et la convention du 28 avril 2026 visant à la modération temporaire des prix des gazoles à La Réunion.

Ce mécanisme vise à soutenir la trésorerie des professionnels de la route de La Réunion particulièrement exposés aux variations des coûts des prix des carburants, sans ralentir leur activité.

L’objectif général est de préserver la compétitivité de leurs entreprises.

- Entreprises bénéficiaires -

Les bénéficiaires de l’aide sont les entreprises (TPE/PME) inscrites aux registres légaux de La Réunion (RCS et répertoire des métiers) dont l’activité principale relève des codes NAF suivants :

4312A, 4312B, 4399C, 4646Y, 4931Z, 4939A, 4932Z, 4939B, 4941A, 4941B, 5221Z, 5229B, 7010Z, 8532Z, 8553Z, 8690A

- Modalités de dépôt -

La demande doit être formulée en ligne, accessible sur le site internet de la Région.

Vous pouvez accéder à l'espace transporteurs ici.

Aucune demande reçue par courrier ou par mail ne pourra être instruite.

Date limite de dépôt des demandes d’aides (DCET et DCIP) :

31 juillet 2026

Contact

Agence de Services et de Paiement – ASP

Tél : 02 62 92 44 92