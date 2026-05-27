Saint-André : un jeune de 19 ans poignardé, trois personnes interpellées

Dans la nuit de ce mardi au mercredi 27 mai 2026, un jeune homme de 19 ans a été poignardé dans le quartier Fayard à Saint-André. Selon nos informations, il a reçu plusieurs coups de couteau. La victime a été touchée à la tête, l'épaule et au bras. Il a été pris en charge par les secours et transporté vers le GHER de Saint-Benoît. Son pronostic vital n'est pas engagé. Trois personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)