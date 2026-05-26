Deux adolescents avouent avoir étranglé Théo, 11 ans, pour du matériel de pêche

Les deux adolescents, soupçonnés d'avoir étranglé Théo, 11 ans, à Rennes, ont admis avoir voulu "se venger" et "récupérer" du matériel de pêche d'une valeur "de quelques dizaines d'euros", a déclaré mardi le procureur Frédéric Teillet.

La garde à vue du garçon de 16 ans et de la fille de 15 ans a été prolongée. Ils doivent être présentés mercredi matin au tribunal judiciaire en vue d'une possible mise en examen pour "meurtre sur mineur", a indiqué le magistrat lors d'une conférence de presse. Il a précisé qu'il s'agissait encore d'une qualification "envisagée" à ce stade.Le corps de la victime avait été retrouvé dimanche vers 17H00 dans un endroit boisé sur une rive de la Vilaine, non loin du centre-ville. Le décès du garçon de 11 ans a été causé par une "strangulation", a confirmé l'autopsie.L'alerte a été donnée par un couple de riverains qui a appelé la police "après avoir entendu les cris d'un enfant", a relaté le procureur de Rennes. Arrivés sur place, les policiers ont découvert le corps du garçon inanimé, "une serviette de bain serrée autour de son cou".Selon les premiers éléments, Théo était arrivé sur les lieux pour pêcher sur les bords de la Vilaine dans le courant de l'après-midi en compagnie des deux adolescents soupçonnés. "Ces deux jeunes ont ensuite été aperçus quittant les lieux en courant. Par ailleurs, sur place, aucune des affaires avec lesquelles Théo était parti pêcher n'a été retrouvée", a poursuivi Frédéric Teillet.L'enquête a permis l'identification et l'interpellation lundi matin de l'adolescent de 16 ans. La jeune fille âgée de 15 ans s'est, quant à elle, rendue au commissariat et a été placée en garde à vue lundi après-midi.Les auditions des deux jeunes gens, inconnus de la justice, amis et inscrits dans le même établissement scolaire, ne sont pas "totalement concordantes", a prévenu le procureur, avant de retracer le déroulé des faits.L'adolescent et Théo "ne se connaissaient pas" avant la veille des faits. Ils avaient pêché ensemble samedi dans la Vilaine et s'étaient donné rendez-vous "le lendemain pour une nouvelle partie de pêche".- "Récupérer des leurres de pêche" -Les deux mis en cause admettent "avoir étranglé" le jeune garçon. Ils affirment s'en être pris à lui "pour se venger et pour récupérer des leurres de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros que Théo leur aurait pris", selon M. Teillet.Théo avait quant à lui dit "spontanément" à ses parents "la veille que le jeune qu'il avait rencontré lui avait donné ses leurres".Les affaires de Théo ont été retrouvées au domicile respectif des deux adolescents au cours des perquisitions.Les parents de Théo ont autorisé le procureur à citer le prénom de leur fils mais ils ont surtout demandé, par l'intermédiaire du magistrat, "que les médias respectent leur douleur et cessent (...) de les harceler".Dans le collège rennais où était scolarisée la victime, une "cellule d'écoute composée de plusieurs professionnels de santé" a été mise en place dès mardi matin pour accompagner "les élèves et les équipes éducatives", a précisé à l'AFP le rectorat.À la sortie du collège, mardi vers 16H00, la mort de Théo était dans toutes les têtes. "Comment ça s'est passé?", demandaient des parents à leur enfant, selon une journaliste de l'AFP sur place. "Le prof d'histoire en a rapidement parlé", a répondu un élève.Une collégienne en classe de 3e, qui a requis l'anonymat, a confié à l'AFP avoir été "choquée d'apprendre" le décès de Théo. "On ne pensait pas que ce genre de chose pouvait arriver ici", a-t-elle ajouté.aro-hdy-ban-mb/abl